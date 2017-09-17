"Сити" наградит Де Брюйне новым контрактом
"Манчестер Сити" готов наградить плеймейкера Кевина Де Брюйне новым контрактом с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю.
Только на этой неделе рулевой "горожан" Пеп Гвардиола назвал бельгийца одним из лучших игроков, с которым ему доводилось работать в качестве тренера.
Невероятная игра Де Брюйне позволила "Сити" провести сумасшедшие семь дней, в которые уместились победы над "Ливерпулем", "Фейеноордом" и "Уотфордом" с общим счетом 15:0. Кевин внес важный вклад в этот успех, записав на свой счет 4 результативных передачи.
Как сообщает Daily Mirror, теперь клуб с "Этихад" готов наградить 26-летнего Де Брюйне новым контрактом и увеличить зарплату игрока со 150 до 200 тысяч фунтов в неделю.
Боссы "горожан" хотят заблаговременно начать переговоры с Кевином, чтобы на корню обрубить интерес к полузащитнику со стороны европейских грандов. "Сити" надеется, что сделка будет заключена до Чемпионата Мира в России.
17.09.2017 13:00
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Просто лучший плеймейкер ЭйПиЭл и Европы в частности. Пинзы в очередной раз обоссаны.
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Шикарный игрок - КДБ, спасибо Вольсфбургу за воспитанника
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