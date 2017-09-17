"Сити" наградит Де Брюйне новым контрактом

"Манчестер Сити" готов наградить плеймейкера Кевина Де Брюйне новым контрактом с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю.

Только на этой неделе рулевой "горожан" Пеп Гвардиола назвал бельгийца одним из лучших игроков, с которым ему доводилось работать в качестве тренера.



Невероятная игра Де Брюйне позволила "Сити" провести сумасшедшие семь дней, в которые уместились победы над "Ливерпулем", "Фейеноордом" и "Уотфордом" с общим счетом 15:0. Кевин внес важный вклад в этот успех, записав на свой счет 4 результативных передачи.



Как сообщает Daily Mirror, теперь клуб с "Этихад" готов наградить 26-летнего Де Брюйне новым контрактом и увеличить зарплату игрока со 150 до 200 тысяч фунтов в неделю.



Боссы "горожан" хотят заблаговременно начать переговоры с Кевином, чтобы на корню обрубить интерес к полузащитнику со стороны европейских грандов. "Сити" надеется, что сделка будет заключена до Чемпионата Мира в России.