"Сити" наградит Де Брюйне новым контрактом

Де Брюйне и Стоунс "Манчестер Сити" готов наградить плеймейкера Кевина Де Брюйне новым контрактом с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю.

Только на этой неделе рулевой "горожан" Пеп Гвардиола назвал бельгийца одним из лучших игроков, с которым ему доводилось работать в качестве тренера.

Невероятная игра Де Брюйне позволила "Сити" провести сумасшедшие семь дней, в которые уместились победы над "Ливерпулем", "Фейеноордом" и "Уотфордом" с общим счетом 15:0. Кевин внес важный вклад в этот успех, записав на свой счет 4 результативных передачи.

Как сообщает Daily Mirror, теперь клуб с "Этихад" готов наградить 26-летнего Де Брюйне новым контрактом и увеличить зарплату игрока со 150 до 200 тысяч фунтов в неделю.

Боссы "горожан" хотят заблаговременно начать переговоры с Кевином, чтобы на корню обрубить интерес к полузащитнику со стороны европейских грандов. "Сити" надеется, что сделка будет заключена до Чемпионата Мира в России.




Метки Де Брюйне, контракты, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 17.09.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. moskofidi 17.09.2017 13:32 # moskofidi
    Просто лучший плеймейкер ЭйПиЭл и Европы в частности. Пинзы в очередной раз обоссаны.

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  2. glorfindel 17.09.2017 13:21 # glorfindel
    Шикарный игрок - КДБ, спасибо Вольсфбургу за воспитанника

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