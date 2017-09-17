Майкл Кин мог вернуться в "Юнайтед"

Майкл Кин Защитник "Эвертона" Майкл Кин подтвердил, что минувшим летом мог перейти в "Манчестер Юнайтед".

Всего лишь три года назад Кин покинул "Олд Траффорд" по сделке стоимость 2.5 миллионов фунтов. Выступая за "Бернли", Майкл вырос в одного из лучших игроков Премьер-Лиги на своей позиции и стал вызываться в сборную Англии.

Минувшим летом Кин перешел в амбициозный "Эвертона", хотя у 24-летнего защитника был вариант с возвращением в "Юнайтед", который после отказа Майкла приобрел Виктора Линделефа из "Бенфики".

"Они ("Юнайтед") находились на связи с моим агентом и проявляли большой интерес. Они хотели меня приобрести, но после некоторых событий я решил, что "Эвертон" будет лучшим местом для меня".

"Я посчитал, что здесь у меня будет больше игрового времени, больше шансов играть, нежели в "Манчестер Юнайтед", и это стало очень важным фактором в моем решении", — сообщил Кин The Times.



Метки Кин, Манчестер Юнайтед, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. danny949494 17.09.2017 12:38 # danny949494
    Еще молодой. Будет возможность в будущем перейти в топ клуб.

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  2. ganinilyha 17.09.2017 12:23 # ganinilyha
    Это и так было известно, смысл такие вопросы задавать?

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  3. moskofidi 17.09.2017 12:08 # moskofidi
    Разница между двумя клубами невелика, поэтому без разницы.

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