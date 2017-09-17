Конте не боялся увольнения после разгрома от "Арсенала" год назад

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не боялся лишиться работы, столкнувшись с серьезными проблемами на старте прошлого сезона.

Вскоре после начала прошлого сезона "синие" столкнулись с серьезными игровыми проблемами, а в дерби против "Арсенала" 24 сентября потерпели сокрушительное поражение 3:0, пропустив все три гола за 40 первых минут.



Та игра побудила итальянского специалиста перевести "Челси" на схеме 3-4-3, однако Антонио поступил так не из-за опасений быть уволенным.



"Если честно, я не переживал за свою работу. Нет, потому что я верю в свою работу. Думаю, я верю в себя, свои идеи и свои методы".



"Так бывает, что какой-то опыт может быть положительным или отрицательным. Но я совершенно точно никогда не изменю свой настрой, не изменю свои методы, не изменю своим идеям футбола".



"Я очень хорошо помню тот матч, потому что это был действительно плохой матч для нас. Затем мы изменили свою схему, потому что после матча я очень хорошо понял нашу команду".



"Мы не были сбалансированы. В том матче соперник доминировал над нами с самого начала и до конца. Но думаю, после матча мы изменили многие вещи, и затем мы выиграли лигу".



"Не забывайте, что подобные спекуляции были и в этом сезоне после победы над "Тоттенхэмом". Да, думаю, каждый тренер должен привыкнуть к этому. Однако думаю, каждый тренер должен быть сосредоточен на своей работе, продолжая работать каждый день. Только через упорную работу ты можешь улучшить команду и остаться в одной команде на много лет", — цитирует Конте ESPN.