Погба может задержаться в лазарете на три месяца
"Манчестер Юнайтед" опасается, что полузащитник Поль Погба может задержаться в лазарете на три месяца с травмой задней поверхности бедра.
Великолепно начав новый сезон, в матче Лиги Чемпионов против "Базеля" на этой неделе Погба получил травму левой ноги. С "Олд Траффорд" Поль уезжал на костылях, готовясь к серии медицинских тестов.
Проведенное на следующий день МРТ-обследование обнаружило надрыв мышцы третьей степени, и первоначальный прогноз гласил, что 24-летний француз вернется в строй за четыре-шесть недель.
Однако The Times стало известно, что позже медикам удалось установить повреждение сухожилия, и теперь прогноз по срокам возвращения Погба на футбольное поля был скорректирован до 6-12 недель.
"Это действительно серьезная травма. Она не является нормой для игрока, который соблюдает тренировочную программу", — цитирует свой источник в клубе издание.
Таким образом, теперь над Полем нависла угроза пропустить остаток группового этапа Лиги Чемпионов, а также несколько важнейших матчей Премьер-Лиги: против "Ливерпуля", "Тоттенхэма", "Челси", "Арсенала" и "Манчестер Сити".
17.09.2017 10:00
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Что бы манки тут ни говорили, просто пиздец потеря, учитывая сроки. Маур в ахуе наверное, хоть и делает вид, что всё норм. Он конечно придумает, как перестроиться, но именно перестроиться, а это не есть хорошо.
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здоровья
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устал после апл
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По мне так это не потеря. Вот сейчас бы был Перейра. Идеально вписался.
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И не нужен был особо, но блеать 3 мес это много
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ахахах еес отлично просто, теперь скамы без своего ведущего игрока будут с0сать матч за матчем, шикарная новость с утреца))
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Кто то сомневается в том что эррера справится хуже? Я нет
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Без разницы, когда вернется. В Апл мю ловить что-либо нечего; Ман Сити чемпионом будет. В Лч из группы выйдут, но в плейоффе будут разгромлены испанским клубом
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Это будет пиздец.
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