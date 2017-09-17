Погба может задержаться в лазарете на три месяца

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" опасается, что полузащитник Поль Погба может задержаться в лазарете на три месяца с травмой задней поверхности бедра.

Великолепно начав новый сезон, в матче Лиги Чемпионов против "Базеля" на этой неделе Погба получил травму левой ноги. С "Олд Траффорд" Поль уезжал на костылях, готовясь к серии медицинских тестов.

Проведенное на следующий день МРТ-обследование обнаружило надрыв мышцы третьей степени, и первоначальный прогноз гласил, что 24-летний француз вернется в строй за четыре-шесть недель.

Однако The Times стало известно, что позже медикам удалось установить повреждение сухожилия, и теперь прогноз по срокам возвращения Погба на футбольное поля был скорректирован до 6-12 недель.

"Это действительно серьезная травма. Она не является нормой для игрока, который соблюдает тренировочную программу", — цитирует свой источник в клубе издание.

Таким образом, теперь над Полем нависла угроза пропустить остаток группового этапа Лиги Чемпионов, а также несколько важнейших матчей Премьер-Лиги: против "Ливерпуля", "Тоттенхэма", "Челси", "Арсенала" и "Манчестер Сити".



Метки Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2017 10:00

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  1. sausage 17.09.2017 11:30 # sausage
    Что бы манки тут ни говорили, просто пиздец потеря, учитывая сроки. Маур в ахуе наверное, хоть и делает вид, что всё норм. Он конечно придумает, как перестроиться, но именно перестроиться, а это не есть хорошо.

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  2. largo-winch 17.09.2017 11:19 # largo-winch
    здоровья

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  3. hammersmith 17.09.2017 10:57 # hammersmith
    устал после апл

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  4. januzaj00 17.09.2017 10:25 # januzaj00
    По мне так это не потеря. Вот сейчас бы был Перейра. Идеально вписался.

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  5. mancunia-planet 17.09.2017 10:25 # mancunia-planet
    И не нужен был особо, но блеать 3 мес это много

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  6. bezviz 17.09.2017 10:13 # bezviz
    ахахах еес отлично просто, теперь скамы без своего ведущего игрока будут с0сать матч за матчем, шикарная новость с утреца))

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  7. ravi 17.09.2017 10:07 # ravi
    Кто то сомневается в том что эррера справится хуже? Я нет

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  8. staryi-eblan 17.09.2017 10:05 # staryi-eblan
    Без разницы, когда вернется. В Апл мю ловить что-либо нечего; Ман Сити чемпионом будет. В Лч из группы выйдут, но в плейоффе будут разгромлены испанским клубом

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  9. dragonishka 17.09.2017 10:01 # dragonishka
    Это будет пиздец.

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