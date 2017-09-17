"Манчестер Юнайтед" опасается, что полузащитник Поль Погба может задержаться в лазарете на три месяца с травмой задней поверхности бедра.

Великолепно начав новый сезон, в матче Лиги Чемпионов против "Базеля" на этой неделе Погба получил травму левой ноги. С "Олд Траффорд" Поль уезжал на костылях, готовясь к серии медицинских тестов.



Проведенное на следующий день МРТ-обследование обнаружило надрыв мышцы третьей степени, и первоначальный прогноз гласил, что 24-летний француз вернется в строй за четыре-шесть недель.



Однако The Times стало известно, что позже медикам удалось установить повреждение сухожилия, и теперь прогноз по срокам возвращения Погба на футбольное поля был скорректирован до 6-12 недель.



"Это действительно серьезная травма. Она не является нормой для игрока, который соблюдает тренировочную программу", — цитирует свой источник в клубе издание.



Таким образом, теперь над Полем нависла угроза пропустить остаток группового этапа Лиги Чемпионов, а также несколько важнейших матчей Премьер-Лиги: против "Ливерпуля", "Тоттенхэма", "Челси", "Арсенала" и "Манчестер Сити".