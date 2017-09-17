Моуриньо рассказал, почему "Юнайтед" опередил "Челси" в борьбе за Лукаку

Ромелу Лукаку Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, как его клубу удалось опередить "Челси" в борьбе за нападающего Ромелу Лукаку минувшим летом.

Летом на протяжении многих недель пресса сообщала, что "синие" упорно пытаются договориться с "Эвертоном" о размере компенсации за Лукаку, однако затем в борьбу за Ромелу вступили "красные дьяволы" и быстро оформили сделку.

"Юнайтед" заплатил за 24-летнего бельгийца 75 миллионов фунтов. Пока Лукаку полностью оправдывает свою цену, забив шесть голов в шести матчах, и Моуриньо считает, что его бывший клуб упустил Ромелу лишь из-за своей скупости.

"Не думаю, что я повлиял на его решение перейти к нам. Думаю, мы просто заплатили деньги, которые просил "Эвертон" за него, мы согласились на зарплату, которую просил его агент, и мы заплатили комиссионные агентам, которые они просили. Не вижу другой причины", — цитирует Моуриньо The Telegraph.



Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 17.09.2017 09:39 # largo-winch
    испугался конкуренции и давления в топ-клубе и решил перейти в команду с 6-места, где ему будет комфортно

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  2. fc-man-un-1878 17.09.2017 09:37 # fc-man-un-1878
    просто Лукаку выбрал топ-клуб а не чулсе

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  3. romalg92 17.09.2017 09:31 # romalg92
    Челси потерял Лукаку только потому что кто то его продал без права выкупа обратно )

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  4. victorinox49 17.09.2017 09:17 # victorinox49
    вот это честный разговор, не похоже даже на переводчика. Ясное дело что все решили просто банальные деньги.

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