Моуриньо рассказал, почему "Юнайтед" опередил "Челси" в борьбе за Лукаку

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, как его клубу удалось опередить "Челси" в борьбе за нападающего Ромелу Лукаку минувшим летом.

Летом на протяжении многих недель пресса сообщала, что "синие" упорно пытаются договориться с "Эвертоном" о размере компенсации за Лукаку, однако затем в борьбу за Ромелу вступили "красные дьяволы" и быстро оформили сделку.



"Юнайтед" заплатил за 24-летнего бельгийца 75 миллионов фунтов. Пока Лукаку полностью оправдывает свою цену, забив шесть голов в шести матчах, и Моуриньо считает, что его бывший клуб упустил Ромелу лишь из-за своей скупости.



"Не думаю, что я повлиял на его решение перейти к нам. Думаю, мы просто заплатили деньги, которые просил "Эвертон" за него, мы согласились на зарплату, которую просил его агент, и мы заплатили комиссионные агентам, которые они просили. Не вижу другой причины", — цитирует Моуриньо The Telegraph.