Лаллана вернется в строй через месяц
Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана сможет вернуться к полноценным тренировкам через один месяц.
Ключевой для главного тренера "красных" Юргена Клоппа футболист находится вне игры с начала августа, когда в предсезонном матче против "Атлетико" он получил растяжение бедра.
Изначально доктора прогнозировали, что Адам пропустит три месяца и вернется в строй только к концу октября. Однако восстановление 29-летнего игрока сборной Англии идет опережающими темпами.
Уже на следующей неделе Адам приступит к тренировкам за пределами зала, а во время международной паузы в октябре начнет заниматься с полной нагрузкой.
"Адам попал в нашу заявку на Лигу Чемпионов, потому что в момент принятия решения медицинский департамент сказал мне, что через шесть недель он будет в строю. Это было около 31 августа. Так что пройдет еще около четырех недель, прежде чем он сможет нормально тренироваться. Пока для него все складывается правильно", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
17.09.2017 08:00
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Вс равно ливер не спасти
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