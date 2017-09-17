Лаллана вернется в строй через месяц

Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана сможет вернуться к полноценным тренировкам через один месяц.

Ключевой для главного тренера "красных" Юргена Клоппа футболист находится вне игры с начала августа, когда в предсезонном матче против "Атлетико" он получил растяжение бедра.



Изначально доктора прогнозировали, что Адам пропустит три месяца и вернется в строй только к концу октября. Однако восстановление 29-летнего игрока сборной Англии идет опережающими темпами.



Уже на следующей неделе Адам приступит к тренировкам за пределами зала, а во время международной паузы в октябре начнет заниматься с полной нагрузкой.



"Адам попал в нашу заявку на Лигу Чемпионов, потому что в момент принятия решения медицинский департамент сказал мне, что через шесть недель он будет в строю. Это было около 31 августа. Так что пройдет еще около четырех недель, прежде чем он сможет нормально тренироваться. Пока для него все складывается правильно", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.