Почеттино: "Уайт Харт Лэйн" — это история"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино призвал свою команду не оглядываться назад и все-таки попытаться привыкнуть к игре на "Уэмбли".

В прошлом сезоне, последнем сезоне на "Уайт Харт Лэйн", "шпоры" демонстрировали впечатляющий футбол в домашних матчах, набрав 53 из 57 возможных очков.



В этой кампании временным домом "Тоттенхэма" стал "Уэмбли", где команда Почеттино до сих пор не знает побед в рамках Премьер-Лиги. После безголевого матча против "Суонси" в субботу Маурисио призвал прекратить проводить параллели.



"Реальность такова, что мы потеряли много очков в этих трех матчах, но я не переживаю. Мы может позволить себе провести один такой сезон, рассуждая о том, есть ли связанная со стадионом проблема. Не исключено, что в конце мы даже сможем сказать: "Да, проблема была в "Уэмбли".



"Что мы можем поделать? Мы играем здесь на "Уэмбли", и мы должны сделать "Уэмбли" своим домом. Я повторяю это на каждой пресс-конференции: нужно жить дальше. Так важно жить дальше. Это правда, что мы великолепно отыграли прошлый сезон на "Уайт Харт Лэйн". Но сегодня мы выступаем на "Уэмбли", а Уайт Харт Лэйн" — это история".



"Мы строим новый стадион, который будет великолепным, а также я считаю, что каждый сезон совершенно разный. Мы не можем сравнивать прошлый сезон и этот сезон", — цитирует Почеттино talkSPORT.