"Челси" — "Арсенал". Накануне

Центральный матч пятого тура чемпионата Англии пройдет в Лондоне, 17 сентября, на стадионе "Стэмфорд Бридж" — встречаться будут самые титулованные столичные команды времен Премьер-Лиги "Челси" и "Арсенал".

В футболе существует два возможных вида кризиса. Один из них уже много лет окутал "Арсенал": после десятилетия застоя и ворчания болельщиков о том, что у команды нет трофеев, внезапно оказывается, что как только какие-то победы в кубковых соревнованиях пришли, ваши лучшие игроки вышли из-под контроля, и вы сражаетесь с "Эвертоном" за шестое место. А есть тип кризиса, который уже второй сезон переживает на старте сезона "Челси": он появляется ниоткуда, угрожает сорвать все, ставит Антонио Конте на грань отставки, но затем исчезает так же внезапно, как и возник. Такой себе кризис-фантом, что-то наподобие сезонного вируса.



Все, что происходило на "Стэмфорд Бридж" в августе, по сути, перестало влиять на выступления команды на футбольном поле, как только Антонио Конте облачился в парадный костюм. Связь между тем, в чем появляется на матчах Конте, с результатами его команды может быть плодородной темой для исследований, но суть в том, что после стартового поражения от "Бернли" и слухов о конфликтах внутри команды, чемпион снова выглядит солидно и боеспособно. При этом не стоит забывать, что команда вынуждена была обходиться без Эдена Азара, который только сейчас восстановился после травмы голеностопа, и столкнулась на старте с очень сложным календарем.



Многое было сделано в прошлом сезоне в плане организации игры в обороне, но сейчас "Челси" столкнулся с отсутствием кадрового резерва и достойных джокеров на скамейке запасных, а также с некоторыми проблемами внутри коллектива, спровоцированными Диего Костой. Мы пока что не можем сказать, смог ли "Челси" решить проблему длины скамейки — это вопрос, ответ на который узнаем в конце сезона, но то, что турбулентность внутри клуба улеглась после ряда эффектных побед — факт.



Команда Конте настолько хорошо организована, что Альваро Морате понадобилось всего несколько матчей, чтобы заставить забыть о Косте. По именам тройка нападения "Арсенала" Санчес-Лакасетт-Озил выглядит не намного хуже, чем сочетание Педро-Мората-Азар, но по игровым связям атака "синих" на голову сильнее, хоть тут и пришлось заменить центрального нападающего, как и "канонирам".



Альваро Мората, безусловно, поразил в первых матчах своим умением выигрывать верховые мячи — об этом его таланте знали и раньше, но одно дело демонстрировать его в Италии и Испании, и совсем другое — в Англии. Сейчас он в среднем выигрывает 1,9 верховых дуэлей из 4,2 попыток за 90 минут, и это более солидные показатели, чем у Косты — 1,3 из 4,2, хоть выборка матчей у Мораты пока что не велика.



Мората уступает Косте лишь в том, что реже вступает в единоборства с защитниками внизу и выполняет меньшей объем черновой работы, но его вряд ли можно упрекнуть в эгоизме — голевые передачи на других испанцев он раздает регулярно — опять же, головой. А ведь пока что мы даже не видели, как Мората будет сотрудничать с Азаром, которого сейчас даже неловко возвращать в основу, когда у "Челси" все так слажено выходит впереди с Виллианом, Моратой, Педро и Фабрегасом. Эта тройка сейчас дает "Челси" ту гибкость между линиями, при которой полузащитники дрейфуют, меняются позициями и достаточно легко находят трещины в обороне даже самого законсервированного у своих ворот противника.



О нынешнем "Арсенале", увы, такого не скажешь. Сейчас даже нахождение Лакасетта на острие атаки вызывает немало вопросов, так как на скамейке остается регулярно забивающий Жиру, а сам Александр вполне мог бы играть на фланге, со смещенным в центр Санчесом. Что же касается Озила, то его стабильное попадание в основу при стабильном же превращении в человека-невидимку в большинстве матчей — вопрос к Венгеру. Санчес сделал все, что от него зависело, чтобы показать неравнодушие к происходящему с командой в матче Лиги Европы против "Кельна", а вот Озил лишь сообщил о том, что все же не будет подписывать новое соглашение и уйдет следующим летом.



Есть очень важный вопрос в связи с окончательным решением Озила уходить: а есть ли смысл в том, чтобы сейчас пытаться реанимировать его для Венгера? Не лучше ли искать какие-то другие варианты, давать шанс Ивоби, искать возможность сотрудничества Лакасетта с Жиру, давать больше времени Уолкотту? Но у Венгера, кажется, традиционно на этот счет свое мнение, которое сложно понять, но приходится принимать.



Слова



Антонио Конте о поражении "Челси" в финале Кубка Англии от "Арсенала": "Я хорошо помню ту игру, и нам тогда немного не повезло. Если вы помните, первый гол был очень странным. Я уверен, что он будет отменен, а вместо этого мы начали с 0:1. Мы попытались изменить ход игры, но затем случилась красная карточка — мы все равно смогли сравнять счет, но пропустили снова. Когда вы проигрываете, это всегда разочаровывает".



Об "Арсенале" нынешнем: "Я думаю, что "Арсенал" — одна из шести топ-команд в Англии сейчас, и у них действительно хороший состав для того, чтобы бороться за что-то важное. Это будет очень важная игра для нас. Когда вы играете против "Арсенала", это то же самое, что и матчи против "Сити", "Ливерпуля", "Юнайтед" или "Тоттенхэма".



Арсен Венгер о нынешнем состоянии команды: "Я считаю, что мы плохо сыграли против "Ливерпуля" — я никогда не отрицаю, если моя команда действительно сыграла неудачно. Но то поражение должно стать важной мотивацией для нас, чтобы показать лучшую игру в воскресенье. Мы хорошо проанализировали то поражение и знаем, где сыграли не лучшим образом, что нужно исправить".



О "Челси": "В принципе, в последние несколько лет у "Челси" всегда была отличная команда, потому в матчах с ними всегда тяжело, но мы выиграли у них в прошлом сезоне, обыграли их в финале Кубка Англии, в Суперкубке. Потому — давайте сосредоточимся на качестве нашей игры, и не будем думать слишком много о том, где мы играем".



Интересные факты



— "Челси" выиграл восемь из 11 последних встреч с "Арсеналом" в Премьер-Лиге — восемь побед, две ничьи, одно поражение;

— "Челси" выиграл уже пять матчей Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" у "Арсенала" кряду с общим счетом 15:2;

— шесть поражений кряду на "Стэмфорд Бридж" в чемпионате могут стать худшей серией в истории "Арсенала" после семи поражений кряду на поле "Ливерпуля" в период с 1981 по 1988 год;

— "Арсенал" сумел сохранить свои ворота сухими в матчах с "Челси" на "Стэмфорд Бридж" только один раз в последних 18 матчах Премьер-Лиги;

— "Челси" забивал в каждом из 23 последних матчей Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж";

— также "Челси" непобедим в 26 последних воскресных матчах в элитном дивизионе — 19 побед, семь ничьих;

— все три гола Альваро Мораты и две голевые передачи были сделаны головой;

— Эден Азар забивал в трех из четырех последних домашних матчей Премьер-Лиги против "Арсенала";

— "Арсенал" может проиграть дебютные три выездные игры в чемпионате впервые с 1954 года;

— "канониры" также могут провести третий выездной матч кряду без забитых голов впервые с сезона 1994/95;

— Данни Уэлбек забил три гола в четырех матчах Премьер-Лиги этого сезона, после того как в прошлом сезоне отметился двумя голами в 16 матчах;

— это будет 59-й матч Венгера против "Челси" — клуба, с которым он чаще всего встречается в Англии.



Кадровая ситуация



Эден Азар полностью восстановился после травмы голеностопа и готов сыграть против "Арсенала". Также может вернуться в основу капитан команды Гари Кэхилл, но не сможет дебютировать за "Челси" Данни Дринкуотер, который вылетел на несколько недель.



Вингер "Арсенала" Тео Уолкотт получил травму в матче с "Кельном" и не сможет сыграть против "Челси". Кроме того, в лазарете "канониров" все еще находятся Франсис Кокелен и Санти Касорла.



Ориентировочные составы



"Челси": Куртуа — Аспиликуэта, Луис, Кэхилл — Дзаппакоста, Канте, Бакайоко, Алонсо — Виллиан, Мората, Педро



"Арсенал": Чех — Косьелни, Мустафи, Монреаль — Беллерин, Рэмси, Джака, Колашинац — Озил, Лакасетт, Санчес



Прогноз



Практически все факторы говорят в пользу "Челси": и текущая форма команд, и статистика, и чисто логические соображения. "Арсенал" пока что находится в поиске лучшей формы своих лидеров, тогда как "Челси" даже без Эдена Азара выглядит солидно и уверенно. Потому сложно представить, что может помешать "синим" победить в этой игре, кроме чего-то действительно неожиданного в исполнении Венгера и его команды.







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru