5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье двумя поединками завершится 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — АРСЕНАЛ 15:30



Да, "Арсенал" обыграл "Челси" и в финале Кубка Англии, и в матче за Суперкубок Англии, но выезды на "Стэмфорд Бридж" — это отдельная история, здесь подопечные Арсена не знают побед уже шесть лет. Начав сезон с домашнего поражения против "Бернли", довольно быстро "Челси" набрал угрожающий ход, а посреди недели отправил шесть безответных голов в ворота "Карабаха" в рамках Лиги Чемпионов. "Канониры" растеряли уже так много очков, что им жизненно необходимо выигрывать встречи с очными конкурентами вроде "синих", если они реально хотят побороться за титул. "Челси" одержал восемь побед в 11 последних матчах против "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги, потерпев лишь одно поражение.



Полузащитник "Челси" Эден Азар полностью восстановился после травмы лодыжки. Дебют Данни Дринкуотера откладывается на октябрь из-за повреждения икроножной мышцы.



У нападающего "Арсенала" Тео Уолкотта возникли проблемы с икрой в матче Лиги Европы против "Кельна". Точно не сыграют Франсис Кокелен и Санти Касорла.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЭВЕРТОН 18:00



Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни впервые вернется на "Олд Траффорд" после ухода из "Манчестер Юнайтед" минувшим летом. И если уважение и теплый прием Уэйну гарантированы, то очки — совсем нет. "Ириски" находятся в неважной форме, потерпев три поражения кряду с учетом всех соревнований. Мерсисайдцы до сих пор тяжело переживают потерю Ромелу Лукаку, который теперь выступает за "красных дьяволов", нанеся лишь семь ударов в створ в этом сезоне Премьер-Лиги. В 24 последних встречах соперников на "Олд Траффорд" в рамках чемпионата "Юнайтед" уступил лишь однажды, одержав 18 побед.



"Юнайтед" готовится провести несколько недель без Поля Погба, зато выздоровел Люк Шоу.



"Эвертон" по-прежнему лишен Рамиро Фунеса Мори, Симуса Коулмена, Джеймса Маккарти, Росса Баркли и Янника Боласи.