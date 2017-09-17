Ходжсон опасается, что дальше будет только хуже

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон не смог утешить своих болельщиков после домашнего поражения от "Саутгемптона" в субботу (0:1), предсказав продление унизительной серии своей команды.

В субботу "орлы" стали первой командой в истории Премьер-Лиги, проигравшей пять стартовых матчей сезона без единого забитого гола.



Повода для оптимизма у Ходжсона мало, ведь в трех следующих турах "Пэлас" сыграет против "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Рой предпочитает быть реалистом и не берется обещать скорое окончания серии поражений.



"Итак, пять поражений, ноль очков и действительно тяжелая программа впереди, если вы посмотрите на уровень соперников. Сегодня мы потерпели болезненное поражение, и я опасаюсь, что впереди нас снова поджидают болезненные моменты. Однако нет смысла заранее отчаиваться".



"Также нет смысла делать громкие заявления, которые не могут быть подтверждены. Мы просто должны склонить голову и упорно работать с имеющимися игроками, чтобы определить, кто из них лучше подходит для того, чтобы вывести нас из беды".



"Вы знаете, что за пару дней нельзя все изменить. Кто знает, добейся мы сегодня победы, и люди потеряли бы голову и концентрацию на том, над чем нужно поработать нам как футбольной команде", — цитирует Ходжсона The Independent.