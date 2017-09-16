Гвардиола: "Агуэро – легенда "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что нападающий Серхио Агуэро уже является легендой их клуба.

В субботу против "Уотфорда" 29-летний аргентинец оформил хет-трик и помог своей команде отпраздновать впечатляющую победу со счетом 0:6, заодно захватив лидерство в Премьер-Лиге.



В следующий уикенд "горожане" примут на своем поле терпящий бедствие "Кристал Пэлас", и еще один хет-трик позволит Агуэро превзойти рекорд Эрика Брука по количеству голов за клуб (177). Однако Гвардиола считает, что уже сейчас Серхио может называться легендой "Сити".



"Надеюсь, он очень скоро покорит этот рекорд, и я надеюсь, мы сможем это бурно отпраздновать. Надеюсь, клуб устроит ему чествование на стадионе в одном из ближайших матчей. Он уже легенда и является частью истории этого клуба".



"Послушайте, я всегда считал, что он упорно трудится. Однако я подстегиваю его не только забивать голы, но и играть в нашу игру".



"Я не хочу, чтобы только двое или трое игроков оборонялись или пытались забивать голы. Я хочу, чтобы каждый оборонялся и каждый атаковал. Я хочу, чтобы каждый игрок стремился к мячу, особенно нападающие", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.