"Тоттенхэм" не справился с "Суонси"
Сыграв вничью с "Суонси" (0:0), "Тоттенхэм" продлил свое ожидание первой победы на "Уэмбли" в рамках Премьер-Лиги.
Пропускавший матч в Лиге Чемпионов против дортмундской "Боруссии" из-за дисквалификации Деле Алли вернулся в старт "шпор". Также с первых минут появились Киран Триппьер и Мусса Сиссоко, а Серж Орье, Бен Дэвис и Мусса Дембеле переместились на лавку. Там же оказался и бывший нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте.
Тренер "лебедей" Пол Клемент отреагировал на домашнее поражение от "Ньюкасла", выпустив Майка Ван дер Хорна вместо Лероя Фера.
Весь первый тайм гости провели в глухой обороне, так ни разу и не пробив в створ ворот Уго Льориса. "Тоттенхэм" смотрелся гораздо предпочтительнее и регулярно создавал угрозу, однако на гол это не тянуло.
Во втором тайме давление хозяев стало еще более акцентированным, Лукаш Фабиански раз за разом вступал в игру. На 58-й минуте после удара в касание Харри Кейна только перекладина уберегла "Суонси" от пропущенного гола.
"Тоттенхэму" так и не удалось дожать своего соперника, несмотря на уйму ударов. "Суонси" достойно защищался, хотя ради этого пришлось полностью пожертвовать атакой — ни одного попадания в створ. Этим ничейным результатом "шпоры" вновь заставили говорить о проклятии, связанном с "Уэмбли".
"Тоттенхэм" — "Суонси". Отчет о матче
16.09.2017 21:25
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Последние комментарии:
грит реально напоминает Сашко Фокина. эпичный дэб)
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Недожали. Даже не хочется про Дина говорить. Хотя он конечно косякнул конкретно. Но самим надо забивать гол имея такое преимущество. Ну да ладно. Не в первый раз). Движемся дальше.
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В туре куча ничьих, таблица особо не меняется. Завтра Челси с Арсеналом ничейку и норм.
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Колбасники мочеглоты.
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в первой чётвёрке явно Челси лишний. вместо них должен быть ЛФК! и старая топ-4 снова в деле.
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круто лфц описялись ,как петуххэм
асэнал чпокает чулси и все нормик )
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12 Арсенал 4 6
Источник: http://fapl.ru/posts/57343/?c=1
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2007 год: вот это да, смотрю Рони Колемана и его приседы, жимы и тяги - вауууу, человек-чудовище, хочу быть таким сильным! Мега медведь!
2017 год: млять, Ронни в инвалидной коляске и выглядит солдатом-калекой, который подорвался на мине.
Вот тебе и "лайт вейт, бэйбиииииииии! Лайт Вейт
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Отлично. Завтра берём три очка в матче с Арсеналом, МЮ обыгрывает Эвертон и чемпионская гонка между Сити, Челси и Юнайтед объявляется открытой.
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Ну вот Сити и на первом месте, завтра даже если скам выиграет, он все равно много не забьёт ирискам, так и будет в конце сезона, только преимущество будет больше
Сити Короли
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16.09.2017 21:02 #
spartan
Клопп не тренер? за 3 года не купить ни одного толкового защитника и вратаря. С таким составом максимал - 4-5 место и вылет в 1/8 ЛЧ. Норм амбиции у немца и старого пидараса Генри. Видимо надо просто смириться и ждать чудесного чемпионства, как в случае с Лестером
жаль только одно - ВРЕМЯ, которое я и многие скузиры тратят на Ливерку, без толку
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Источник: http://fapl.ru/posts/57340/?c=1#c6498059
хаха так приятно читать нытье сосовзеров, вспоминая как они перед сезоном кукарекали и строили песочные замки)) а сраптан типичный глор, жалко ему время на ливерку, утютю, а летом на фапли зависал 24/7 и кукарекал, этого времени ему не жалко было, да?))
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Ходжсон: "Не смогу сделать из своих футболистов новых Месси и Роналду"
а Клопп смог
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одного поля ягоды с Ливером и Осринолом. 3 отсосника недотопа
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http://fapl.ru/posts/57326/?c=1#c6497460
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Нас не догонят...
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Альдервереальда и Ваньяму в Ливапуль и об этом клубе можно забыть навсегда
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ничо, в следующем сезоне с Ван Дейком затащат
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проклятие Уэмбли снято!
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Лахеры калибра ЛФЦ.
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