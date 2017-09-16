"Тоттенхэм" не справился с "Суонси"

Деле Алли и Харри Кейн Сыграв вничью с "Суонси" (0:0), "Тоттенхэм" продлил свое ожидание первой победы на "Уэмбли" в рамках Премьер-Лиги.

Пропускавший матч в Лиге Чемпионов против дортмундской "Боруссии" из-за дисквалификации Деле Алли вернулся в старт "шпор". Также с первых минут появились Киран Триппьер и Мусса Сиссоко, а Серж Орье, Бен Дэвис и Мусса Дембеле переместились на лавку. Там же оказался и бывший нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте.

Тренер "лебедей" Пол Клемент отреагировал на домашнее поражение от "Ньюкасла", выпустив Майка Ван дер Хорна вместо Лероя Фера.

Весь первый тайм гости провели в глухой обороне, так ни разу и не пробив в створ ворот Уго Льориса. "Тоттенхэм" смотрелся гораздо предпочтительнее и регулярно создавал угрозу, однако на гол это не тянуло.

Во втором тайме давление хозяев стало еще более акцентированным, Лукаш Фабиански раз за разом вступал в игру. На 58-й минуте после удара в касание Харри Кейна только перекладина уберегла "Суонси" от пропущенного гола.

"Тоттенхэму" так и не удалось дожать своего соперника, несмотря на уйму ударов. "Суонси" достойно защищался, хотя ради этого пришлось полностью пожертвовать атакой — ни одного попадания в створ. Этим ничейным результатом "шпоры" вновь заставили говорить о проклятии, связанном с "Уэмбли".

"Тоттенхэм" — "Суонси". Отчет о матче



Метки обзор матча, Премьер-Лига, Суонси, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2017 21:25

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Последние комментарии:




  1. spartan 16.09.2017 21:47 # spartan
    грит реально напоминает Сашко Фокина. эпичный дэб)

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  2. ray-black 16.09.2017 21:47 # ray-black
    Недожали. Даже не хочется про Дина говорить. Хотя он конечно косякнул конкретно. Но самим надо забивать гол имея такое преимущество. Ну да ладно. Не в первый раз). Движемся дальше.

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  3. sausage 16.09.2017 21:46 # sausage
    В туре куча ничьих, таблица особо не меняется. Завтра Челси с Арсеналом ничейку и норм.

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  4. reeker 16.09.2017 21:44 # reeker
    Колбасники мочеглоты.

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  5. largo-winch 16.09.2017 21:38 # largo-winch
    в первой чётвёрке явно Челси лишний. вместо них должен быть ЛФК! и старая топ-4 снова в деле.

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  6. megan063 16.09.2017 21:37 # megan063
    круто лфц описялись ,как петуххэм
    асэнал чпокает чулси и все нормик )

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  7. wengerrrro 16.09.2017 21:36 # wengerrrro
    12 Арсенал 4 6

    Источник: http://fapl.ru/posts/57343/?c=1

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  8. staryi-eblan 16.09.2017 21:35 # staryi-eblan
    2007 год: вот это да, смотрю Рони Колемана и его приседы, жимы и тяги - вауууу, человек-чудовище, хочу быть таким сильным! Мега медведь!

    2017 год: млять, Ронни в инвалидной коляске и выглядит солдатом-калекой, который подорвался на мине.

    Вот тебе и "лайт вейт, бэйбиииииииии! Лайт Вейт

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  9. reeker 16.09.2017 21:34 # reeker
    Отлично. Завтра берём три очка в матче с Арсеналом, МЮ обыгрывает Эвертон и чемпионская гонка между Сити, Челси и Юнайтед объявляется открытой.

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  10. up 16.09.2017 21:34 # up
    Ну вот Сити и на первом месте, завтра даже если скам выиграет, он все равно много не забьёт ирискам, так и будет в конце сезона, только преимущество будет больше
    Сити Короли

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  11. bezviz 16.09.2017 21:33 # bezviz
    16.09.2017 21:02 #
    spartan

    Клопп не тренер? за 3 года не купить ни одного толкового защитника и вратаря. С таким составом максимал - 4-5 место и вылет в 1/8 ЛЧ. Норм амбиции у немца и старого пидараса Генри. Видимо надо просто смириться и ждать чудесного чемпионства, как в случае с Лестером
    жаль только одно - ВРЕМЯ, которое я и многие скузиры тратят на Ливерку, без толку
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    Источник: http://fapl.ru/posts/57340/?c=1#c6498059


    хаха так приятно читать нытье сосовзеров, вспоминая как они перед сезоном кукарекали и строили песочные замки)) а сраптан типичный глор, жалко ему время на ливерку, утютю, а летом на фапли зависал 24/7 и кукарекал, этого времени ему не жалко было, да?))

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  12. hammersmith 16.09.2017 21:33 # hammersmith
    Ходжсон: "Не смогу сделать из своих футболистов новых Месси и Роналду"

    а Клопп смог

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  13. spartan 16.09.2017 21:28 # spartan
    одного поля ягоды с Ливером и Осринолом. 3 отсосника недотопа

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  14. megan063 16.09.2017 21:28 # megan063
    http://fapl.ru/posts/57326/?c=1#c6497460

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  15. shearer1 16.09.2017 21:27 # shearer1
    Нас не догонят...

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  16. largo-winch 16.09.2017 21:26 # largo-winch
    Альдервереальда и Ваньяму в Ливапуль и об этом клубе можно забыть навсегда

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  17. hammersmith 16.09.2017 21:26 # hammersmith
    ничо, в следующем сезоне с Ван Дейком затащат

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  18. farot 16.09.2017 21:26 # farot
    проклятие Уэмбли снято!

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  19. skychnie-oboi 16.09.2017 21:25 # skychnie-oboi
    Лахеры калибра ЛФЦ.

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