"Тоттенхэм" не справился с "Суонси"

Сыграв вничью с "Суонси" (0:0), "Тоттенхэм" продлил свое ожидание первой победы на "Уэмбли" в рамках Премьер-Лиги.

Пропускавший матч в Лиге Чемпионов против дортмундской "Боруссии" из-за дисквалификации Деле Алли вернулся в старт "шпор". Также с первых минут появились Киран Триппьер и Мусса Сиссоко, а Серж Орье, Бен Дэвис и Мусса Дембеле переместились на лавку. Там же оказался и бывший нападающий "Суонси" Фернандо Льоренте.



Тренер "лебедей" Пол Клемент отреагировал на домашнее поражение от "Ньюкасла", выпустив Майка Ван дер Хорна вместо Лероя Фера.



Весь первый тайм гости провели в глухой обороне, так ни разу и не пробив в створ ворот Уго Льориса. "Тоттенхэм" смотрелся гораздо предпочтительнее и регулярно создавал угрозу, однако на гол это не тянуло.



Во втором тайме давление хозяев стало еще более акцентированным, Лукаш Фабиански раз за разом вступал в игру. На 58-й минуте после удара в касание Харри Кейна только перекладина уберегла "Суонси" от пропущенного гола.



"Тоттенхэму" так и не удалось дожать своего соперника, несмотря на уйму ударов. "Суонси" достойно защищался, хотя ради этого пришлось полностью пожертвовать атакой — ни одного попадания в створ. Этим ничейным результатом "шпоры" вновь заставили говорить о проклятии, связанном с "Уэмбли".



"Тоттенхэм" — "Суонси". Отчет о матче