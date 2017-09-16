"Бирмингем" уволил Харри Рэднаппа

Клуб Чемпионшипа "Бирмингем" объявил о расставании со своим главным тренером Харри Рэднаппом после провального старта сезона.

Напомним, опытный специалист возглавил "Бирмингем" за три тура до завершения прошлого сезона Чемпионшипа. Отпраздновав две победы, Рэднапп избавил "синих" от вылета в Лигу Один.



В мае Харри заключил новый однолетний контракт, после чего привел в "Бирмингем" 14 новых игроков. Однако после шести поражений кряду с учетом всех соревнованию руководство клуба с "Сент Эндрюс" решило указать на дверь 70-летнему тренеру.



Добавим, что в данный момент "Бирмингем" 23-й в Чемпионшипе, свою единственную победу одержав в первом матче сезона. Хуже "синих" выступает только "Болтон".