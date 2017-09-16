"Бирмингем" уволил Харри Рэднаппа

Харри Рэднапп Клуб Чемпионшипа "Бирмингем" объявил о расставании со своим главным тренером Харри Рэднаппом после провального старта сезона.

Напомним, опытный специалист возглавил "Бирмингем" за три тура до завершения прошлого сезона Чемпионшипа. Отпраздновав две победы, Рэднапп избавил "синих" от вылета в Лигу Один.

В мае Харри заключил новый однолетний контракт, после чего привел в "Бирмингем" 14 новых игроков. Однако после шести поражений кряду с учетом всех соревнованию руководство клуба с "Сент Эндрюс" решило указать на дверь 70-летнему тренеру.

Добавим, что в данный момент "Бирмингем" 23-й в Чемпионшипе, свою единственную победу одержав в первом матче сезона. Хуже "синих" выступает только "Болтон".



Метки Бирмингем, Рэднапп, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2017 21:05

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  1. hammersmith 16.09.2017 21:22 # hammersmith
    в Ливерку его

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  2. geronimo 16.09.2017 21:17 # geronimo
    Следующий Ссуцкий.

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  3. sashaussr 16.09.2017 21:15 # sashaussr
    Не поторопились ли с увольнением?

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