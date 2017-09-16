Клопп: "Зол результатом, но доволен игрой"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался критиковать своих защитников после ничейного матча против "Бернли".
В субботнем матче на "Энфилде" подопечные Клоппа владели тотальным преимуществом, нанеся более четырех десятков ударов. Однако забить "красным" удалось лишь однажды, ответив на гол Скотта Арфилда.
В эпизоде с голом Арфила, а также в паре других эпизодов оборона "Ливерпуля" вновь выглядела уязвимо, однако если у Юргена и есть какие претензии, то только по реализации моментов.
"Я не рад — я зол результатом, но доволен игрой. Это наша вина. Мы доминировали и демонстрировали великолепный настрой. Мы хорошо играли, были подвижны благодаря семи перестановкам в составе. Но забили только один гол".
"Когда у тебя есть удары по воротам, то плохая оборона — не объяснение. Их голкипер совершил несколько выдающихся сейвов. Я не рад, потому что перед попаданием Соланке в перекладину, уверен, был пенальти".
"Это наша лучшая игра против "Бернли" за все время, что я здесь. В прошлом мы не чувствовали себя хорошо в матчах против них. Сегодня же я увидел хорошее движение, передачи между линий, скорость, кроссы".
"Мы должны смириться с одним очком и жить дальше", — цитирует Клоппа BBC.
16.09.2017 20:00
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Последние комментарии:
Мне Клопп всё больше начинает напоминать Венгера.
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здоровья скаутам пуля, молодцы. Солянка и Чемберхрен точечно
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Каждый хотел отличиться индивидуально ((
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Это все из-за отсутствие напа.
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столько моментов создали уже за последние 3 матча, боже, даже Мансити с Реалом столько не создали. Банально не везет! Клопп прав, жить надо дальше и улыбаться.
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в принципе адекватно, но реализация страдает уже давно, следовательно и результаты
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Единалили тупо все всю игру. Подавляющее количество ударов было бестолковыми и не наверняка. Пас все жопили вот и резалт. Что-то происходит в раздевалке.
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он прав.
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все верно, главное участие
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пздц он неадекват
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