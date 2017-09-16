Клопп: "Зол результатом, но доволен игрой"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался критиковать своих защитников после ничейного матча против "Бернли".

В субботнем матче на "Энфилде" подопечные Клоппа владели тотальным преимуществом, нанеся более четырех десятков ударов. Однако забить "красным" удалось лишь однажды, ответив на гол Скотта Арфилда.



В эпизоде с голом Арфила, а также в паре других эпизодов оборона "Ливерпуля" вновь выглядела уязвимо, однако если у Юргена и есть какие претензии, то только по реализации моментов.



"Я не рад — я зол результатом, но доволен игрой. Это наша вина. Мы доминировали и демонстрировали великолепный настрой. Мы хорошо играли, были подвижны благодаря семи перестановкам в составе. Но забили только один гол".



"Когда у тебя есть удары по воротам, то плохая оборона — не объяснение. Их голкипер совершил несколько выдающихся сейвов. Я не рад, потому что перед попаданием Соланке в перекладину, уверен, был пенальти".



"Это наша лучшая игра против "Бернли" за все время, что я здесь. В прошлом мы не чувствовали себя хорошо в матчах против них. Сегодня же я увидел хорошее движение, передачи между линий, скорость, кроссы".



"Мы должны смириться с одним очком и жить дальше", — цитирует Клоппа BBC.