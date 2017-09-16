Клопп: "Зол результатом, но доволен игрой"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался критиковать своих защитников после ничейного матча против "Бернли".

В субботнем матче на "Энфилде" подопечные Клоппа владели тотальным преимуществом, нанеся более четырех десятков ударов. Однако забить "красным" удалось лишь однажды, ответив на гол Скотта Арфилда.

В эпизоде с голом Арфила, а также в паре других эпизодов оборона "Ливерпуля" вновь выглядела уязвимо, однако если у Юргена и есть какие претензии, то только по реализации моментов.

"Я не рад — я зол результатом, но доволен игрой. Это наша вина. Мы доминировали и демонстрировали великолепный настрой. Мы хорошо играли, были подвижны благодаря семи перестановкам в составе. Но забили только один гол".

"Когда у тебя есть удары по воротам, то плохая оборона — не объяснение. Их голкипер совершил несколько выдающихся сейвов. Я не рад, потому что перед попаданием Соланке в перекладину, уверен, был пенальти".

"Это наша лучшая игра против "Бернли" за все время, что я здесь. В прошлом мы не чувствовали себя хорошо в матчах против них. Сегодня же я увидел хорошее движение, передачи между линий, скорость, кроссы".

"Мы должны смириться с одним очком и жить дальше", — цитирует Клоппа BBC.



Метки Бернли, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2017 20:00

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  1. lahmatyj 16.09.2017 20:52 # lahmatyj
    Мне Клопп всё больше начинает напоминать Венгера.

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  2. mancunia-planet 16.09.2017 20:49 # mancunia-planet
    здоровья скаутам пуля, молодцы. Солянка и Чемберхрен точечно

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  3. blaster88 16.09.2017 20:47 # blaster88
    Каждый хотел отличиться индивидуально ((

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  4. danny949494 16.09.2017 20:37 # danny949494
    Это все из-за отсутствие напа.

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  5. largo-winch 16.09.2017 20:36 # largo-winch
    столько моментов создали уже за последние 3 матча, боже, даже Мансити с Реалом столько не создали. Банально не везет! Клопп прав, жить надо дальше и улыбаться.

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  6. liverfun 16.09.2017 20:26 # liverfun
    в принципе адекватно, но реализация страдает уже давно, следовательно и результаты

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  7. akadam 16.09.2017 20:17 # akadam
    Единалили тупо все всю игру. Подавляющее количество ударов было бестолковыми и не наверняка. Пас все жопили вот и резалт. Что-то происходит в раздевалке.

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  8. kos9k 16.09.2017 20:13 # kos9k
    https://pp.userapi.com/c7001/v7001345/3a52f/XEoFfOs-Flk.jpg

    он прав.

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  9. pauk 16.09.2017 20:10 # pauk
    все верно, главное участие

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  10. farot 16.09.2017 20:01 # farot
    пздц он неадекват

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