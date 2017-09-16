"Бернли" не по зубам "Ливерпулю"

Мохамед Салах Несмотря на подавляющее игровое преимущество, "Ливерпуль" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем матче против "Бернли" — 1:1.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп кардинально освежил состав своей команды относительно матча Лиги Чемпионов против "Севильи". Свой шанс получили Эндрю Робертсон, Джеймс Милнер, Филиппе Коутиньо и Даниэль Старридж. Деян Ловрен не попал в заявку из-за проблем со спиной.

Место травмированного Тома Хитона в воротах "бордовых" занял Нил Поуп. На острие атак отправился Крис Вуд.

Хозяева "Энфилда" в невысоком темпе начали матч, причиной чему стало как отсутствие свежести после поединка в Лиге Чемпионов посреди недели, так и закрытая манера игры "Бернли".

"Красные" много владели мячом, но моментов не создавали. Попытка Мохамеда Салаха заработать пенальти не впечатлила рефери. А на 26-й минуте гости и вовсе открыли счет. Рагнар Клаван и Жоэль Матип не помешали Вуду сделать скидку на Скотта Арфила, а тот в касание пробил в нижний угол ворот со средней дистанции — 0:1.

"Ливерпуль" не заставил себя ждать с ответом. На 30-й минуте Эмре Джан выполнил заброс верхом вперед на Салаха, который решил не делиться с партнером и, оторвавшись от двух защитников, с левой ноги пробил в ближний угол ворот — 1:1.

Ответный гол взбодрил хозяев, им удалось на некоторое время взвинтить темп, однако до перерыва счет не изменился, несмотря на множество ударов в сторону ворот Поупа.

Во втором тайме преимущество "красных" стало еще значительнее, но Поуп при помощи своих защитников держался. "Ливерпуль" по-прежнему много бил, но подавляющим образом суетливо и неточно.

За 10 минут до конца хозяева оказались в шаге от катастрофы. "Бордовые" дважды подавали угловой, и оба раза Бену Ми удавалось пробить головой. Но в первом случае на линии ворот встал Матип, а во втором Миньоле совершил сейв в ближнем углу.

"Ливерпуль" все-таки мог вырвать победу, на на 86-й минуте удар вышедшего на замену Доминика Соланке пришелся в перекладину. Немногим ранее Поуп совершил очередной сейв.

Несмотря на подавляющее игровое преимущество, "Ливерпуль" набрал только одно очко — а мог и вообще проиграть, реализуй Бен Ми один из двух своих моментов в концовке матча. "Красные" отдалились от вершины таблицы и вынуждены крепко задуматься о решении своих оборонительных проблем.

"Ливерпуль" — "Бернли". Отчет о матче



Метки Бернли, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2017 19:05

Количество просмотров Просмотров: 2360

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 16.09.2017 19:50 # meshuggah
    норм бернле провел по зубам левирxyю

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  2. golokante 16.09.2017 19:42 # golokante
    Но Коутиньо разочаровал. Его жалкие попытки сместиться и забить в девятку просто смешны.

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  3. bezviz 16.09.2017 19:41 # bezviz
    хихихи))

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  4. golokante 16.09.2017 19:40 # golokante
    Да нормальный клуб Ливерпуль, пару точечных покупок и догонят всех. Опорник нужен топ и вратарь желателен типа Чеха.

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  5. thegodfather 16.09.2017 19:39 # thegodfather
    ну вы кароч передавайте привет аочу. Ок?
    Я пока пойду

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  6. sausage 16.09.2017 19:39 # sausage
    Красные просто устали после ЛЧ.

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  7. mcferson-42 16.09.2017 19:39 # mcferson-42
    Вчера у кореша погамали в нба 2к18,она охуeнная, графоний, движок - прям бомба. А демка фифы не впечатлила, как будто в 15ую снова играю, ничего необычного

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  8. thegodfather 16.09.2017 19:38 # thegodfather
    мс апасян чот да, их матчи не смотрю, но 5-ра лфк, 4-а феенорду и тут 6.

    у лфк выезд к лестеру в следующем туре, да без манэ, а потом к каслу ) Конечно же и там и там потеряют очки.

    потом возвращается манэ и они ебут мю. Приятного просмотра.
    А челси тихим сапом обыгрывает всех подряд, и через 2 тура на 3-ий в домашнем матче с мс обыгрывает этих немощей и изи 1-ое место.

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  9. ooaaaa 16.09.2017 19:36 # ooaaaa
    без кейта не справляемся, может отзовем его из аренды в январе

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  10. moskofidi 16.09.2017 19:34 # moskofidi
    О, Пирожков комментит. Приятный голос.

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  11. mcferson-42 16.09.2017 19:34 # mcferson-42
    Как будто зеленый слоник посмотрел

    Норм в публиках вк иногда комментят лфц)

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  12. billy-talent 16.09.2017 19:33 # billy-talent
    Где-то в глубине души Клорр представляет что все-таки перешел в Баварию и теперь вот уже третий сезон удачно разваливает ее изнутри.
    #SaveKlopp

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  13. thegodfather 16.09.2017 19:29 # thegodfather
    че там аоч, центр поля рвет, да?

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  14. largo-winch 16.09.2017 19:28 # largo-winch
    Там Президент клуба вызвал Клоппа на переговоры. Лооооллл))

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  15. mr-s1n1st3r 16.09.2017 19:25 # mr-s1n1st3r
    Клопп опять теряет очки, ну сколько можно, Клопп???

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  16. spartan 16.09.2017 19:25 # spartan
    Ливерпуль проклят за тот финал с Миланом
    призрачный гонщик АПЛ

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  17. arsland 16.09.2017 19:25 # arsland
    Обычно в таких случаях на фапле мочу поливали на фанатов обосанного клуба, а тут на колбасников таким темпом скоро гавно польется.

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  18. edchelsea 16.09.2017 19:25 # edchelsea
    Чет заголовок неправильный. Надо так - ливерпуль не позубам бернли

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  19. reeker 16.09.2017 19:23 # reeker
    Кстати, МЮ после этого тура прощается с первым местом, ведь с разницей в четыре мяча вряд ли удастся обыграть Эвертон. Самым доминирующим чемпионом в истории АПЛ остаётся Челси 2014/2015.

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  20. hammersmith 16.09.2017 19:22 # hammersmith
    только объебос последний не поймет, что клопп сливается из лфс. после того как ему не купили кого он хотел в ТО он решил забить хуй на результаты, тому в подтверждение поздние замены и толстый похуй на организацию игры в обороне. так просто меняет состав от матча к матчу и ждет конца сезона

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