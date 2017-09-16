"Бернли" не по зубам "Ливерпулю"
Несмотря на подавляющее игровое преимущество, "Ливерпуль" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем матче против "Бернли" — 1:1.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп кардинально освежил состав своей команды относительно матча Лиги Чемпионов против "Севильи". Свой шанс получили Эндрю Робертсон, Джеймс Милнер, Филиппе Коутиньо и Даниэль Старридж. Деян Ловрен не попал в заявку из-за проблем со спиной.
Место травмированного Тома Хитона в воротах "бордовых" занял Нил Поуп. На острие атак отправился Крис Вуд.
Хозяева "Энфилда" в невысоком темпе начали матч, причиной чему стало как отсутствие свежести после поединка в Лиге Чемпионов посреди недели, так и закрытая манера игры "Бернли".
"Красные" много владели мячом, но моментов не создавали. Попытка Мохамеда Салаха заработать пенальти не впечатлила рефери. А на 26-й минуте гости и вовсе открыли счет. Рагнар Клаван и Жоэль Матип не помешали Вуду сделать скидку на Скотта Арфила, а тот в касание пробил в нижний угол ворот со средней дистанции — 0:1.
"Ливерпуль" не заставил себя ждать с ответом. На 30-й минуте Эмре Джан выполнил заброс верхом вперед на Салаха, который решил не делиться с партнером и, оторвавшись от двух защитников, с левой ноги пробил в ближний угол ворот — 1:1.
Ответный гол взбодрил хозяев, им удалось на некоторое время взвинтить темп, однако до перерыва счет не изменился, несмотря на множество ударов в сторону ворот Поупа.
Во втором тайме преимущество "красных" стало еще значительнее, но Поуп при помощи своих защитников держался. "Ливерпуль" по-прежнему много бил, но подавляющим образом суетливо и неточно.
За 10 минут до конца хозяева оказались в шаге от катастрофы. "Бордовые" дважды подавали угловой, и оба раза Бену Ми удавалось пробить головой. Но в первом случае на линии ворот встал Матип, а во втором Миньоле совершил сейв в ближнем углу.
"Ливерпуль" все-таки мог вырвать победу, на на 86-й минуте удар вышедшего на замену Доминика Соланке пришелся в перекладину. Немногим ранее Поуп совершил очередной сейв.
Несмотря на подавляющее игровое преимущество, "Ливерпуль" набрал только одно очко — а мог и вообще проиграть, реализуй Бен Ми один из двух своих моментов в концовке матча. "Красные" отдалились от вершины таблицы и вынуждены крепко задуматься о решении своих оборонительных проблем.
"Ливерпуль" — "Бернли". Отчет о матче
16.09.2017 19:05
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Последние комментарии:
норм бернле провел по зубам левирxyю
(ответить)
Но Коутиньо разочаровал. Его жалкие попытки сместиться и забить в девятку просто смешны.
(ответить)
хихихи))
(ответить)
Да нормальный клуб Ливерпуль, пару точечных покупок и догонят всех. Опорник нужен топ и вратарь желателен типа Чеха.
(ответить)
ну вы кароч передавайте привет аочу. Ок?
Я пока пойду
(ответить)
Красные просто устали после ЛЧ.
(ответить)
Вчера у кореша погамали в нба 2к18,она охуeнная, графоний, движок - прям бомба. А демка фифы не впечатлила, как будто в 15ую снова играю, ничего необычного
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мс апасян чот да, их матчи не смотрю, но 5-ра лфк, 4-а феенорду и тут 6.
у лфк выезд к лестеру в следующем туре, да без манэ, а потом к каслу ) Конечно же и там и там потеряют очки.
потом возвращается манэ и они ебут мю. Приятного просмотра.
А челси тихим сапом обыгрывает всех подряд, и через 2 тура на 3-ий в домашнем матче с мс обыгрывает этих немощей и изи 1-ое место.
(ответить)
без кейта не справляемся, может отзовем его из аренды в январе
(ответить)
О, Пирожков комментит. Приятный голос.
(ответить)
Как будто зеленый слоник посмотрел
Норм в публиках вк иногда комментят лфц)
(ответить)
Где-то в глубине души Клорр представляет что все-таки перешел в Баварию и теперь вот уже третий сезон удачно разваливает ее изнутри.
#SaveKlopp
(ответить)
че там аоч, центр поля рвет, да?
(ответить)
Там Президент клуба вызвал Клоппа на переговоры. Лооооллл))
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Клопп опять теряет очки, ну сколько можно, Клопп???
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Ливерпуль проклят за тот финал с Миланом
призрачный гонщик АПЛ
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Обычно в таких случаях на фапле мочу поливали на фанатов обосанного клуба, а тут на колбасников таким темпом скоро гавно польется.
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Чет заголовок неправильный. Надо так - ливерпуль не позубам бернли
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Кстати, МЮ после этого тура прощается с первым местом, ведь с разницей в четыре мяча вряд ли удастся обыграть Эвертон. Самым доминирующим чемпионом в истории АПЛ остаётся Челси 2014/2015.
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только объебос последний не поймет, что клопп сливается из лфс. после того как ему не купили кого он хотел в ТО он решил забить хуй на результаты, тому в подтверждение поздние замены и толстый похуй на организацию игры в обороне. так просто меняет состав от матча к матчу и ждет конца сезона
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