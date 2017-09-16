"Бернли" не по зубам "Ливерпулю"

Несмотря на подавляющее игровое преимущество, "Ливерпуль" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем матче против "Бернли" — 1:1.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп кардинально освежил состав своей команды относительно матча Лиги Чемпионов против "Севильи". Свой шанс получили Эндрю Робертсон, Джеймс Милнер, Филиппе Коутиньо и Даниэль Старридж. Деян Ловрен не попал в заявку из-за проблем со спиной.



Место травмированного Тома Хитона в воротах "бордовых" занял Нил Поуп. На острие атак отправился Крис Вуд.



Хозяева "Энфилда" в невысоком темпе начали матч, причиной чему стало как отсутствие свежести после поединка в Лиге Чемпионов посреди недели, так и закрытая манера игры "Бернли".



"Красные" много владели мячом, но моментов не создавали. Попытка Мохамеда Салаха заработать пенальти не впечатлила рефери. А на 26-й минуте гости и вовсе открыли счет. Рагнар Клаван и Жоэль Матип не помешали Вуду сделать скидку на Скотта Арфила, а тот в касание пробил в нижний угол ворот со средней дистанции — 0:1.



"Ливерпуль" не заставил себя ждать с ответом. На 30-й минуте Эмре Джан выполнил заброс верхом вперед на Салаха, который решил не делиться с партнером и, оторвавшись от двух защитников, с левой ноги пробил в ближний угол ворот — 1:1.



Ответный гол взбодрил хозяев, им удалось на некоторое время взвинтить темп, однако до перерыва счет не изменился, несмотря на множество ударов в сторону ворот Поупа.



Во втором тайме преимущество "красных" стало еще значительнее, но Поуп при помощи своих защитников держался. "Ливерпуль" по-прежнему много бил, но подавляющим образом суетливо и неточно.



За 10 минут до конца хозяева оказались в шаге от катастрофы. "Бордовые" дважды подавали угловой, и оба раза Бену Ми удавалось пробить головой. Но в первом случае на линии ворот встал Матип, а во втором Миньоле совершил сейв в ближнем углу.



"Ливерпуль" все-таки мог вырвать победу, на на 86-й минуте удар вышедшего на замену Доминика Соланке пришелся в перекладину. Немногим ранее Поуп совершил очередной сейв.



Несмотря на подавляющее игровое преимущество, "Ливерпуль" набрал только одно очко — а мог и вообще проиграть, реализуй Бен Ми один из двух своих моментов в концовке матча. "Красные" отдалились от вершины таблицы и вынуждены крепко задуматься о решении своих оборонительных проблем.



"Ливерпуль" — "Бернли". Отчет о матче