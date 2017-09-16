"Сити" шесть раз огорчил "Уотфорд"
"Манчестер Сити" минимум на сутки захватил лидерство в Премьер-Лиге, отправив шесть безответных мячей в ворота "Уотфорда".
По сравнению с предыдущим матчем "шершни" недосчитались защитников Юнеса Кабула и Кико Фемению. Травмированных заменили Дарил Янмат и Адриан Мариаппа.
В стартовый состав "горожан" после матча дисквалификации вернулся Рахим Стерлинг, заменив Бернарду Силву. Это перестановка оказалась единственной у гостей по сравнению с победой 5:0 над "Ливерпулем".
В начале матча "Уотфорд" был напрочь лишен мяча и был вынужден много обороняться. Свой шанс хозяева все же имели, но Ришарлисон пробил головой мимо.
А затем "Сити" прорвало. На 27-й минуте Серхио Агуэро головой замкнул подачи Кевина Де Брюйне со штрафного — 0:1. Прошло еще четыре минуты, и аргентинец с пары метров поразил пустые ворота после передачи Давида Сильвы — 0:2.
На 37-й минуте Агуэро решил выступить в роли диспетчера, сделав скрытую передачу в штрафную на Габриэля Жезуса. Бразилец прекрасно понял партнера и в касание закатил мяч в дальний нижний угол ворот — 0:3.
Во втором тайме "горожане" заметно успокоились и позволили "шершням" поиграть в свою игру. Однако на 63-й минуте Николас Отаменди замкнул навес Давида Сильвы с левого фланга и сделал счет неприличным — 0:4.
На 81-й минуте Агуэро воспользовался своим шансом, чтобы оформить хет-трик. Серхио совершил слаломный проход мимо нескольких защитников и послал мяч в ворота с касанием штанги — 0:5.
Последнее слово в матче осталось за Стерлингом, который заработал пенальти и сам же его реализовал — 0:6.
Таким образом, в течение недели "Сити" забил 15 голов и ни одного не пропустил — пять "Ливерпулю", четыре "Фейеноорду" в Лиге Чемпионов, и теперь шесть "Уотфорду". "Горожане" набрали сумасшедшую форму, перехватив лидерство в Премьер-Лиге.
"Уотфорд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
16.09.2017 18:55
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Последние комментарии:
Короли
(ответить)
скоро Пенсам с этим кошмаром играть придется, ох жалко Куртуа
минимум 3-ку закинут Пенсопсинам
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За последние 2 матча 11 банок заколотили, чет не к добру, после тура на первом будут сто пудов, мы хер раскатаем Эве с разницей больше 2х.
(ответить)
Так так. Колбаса )
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Тру шлак
(ответить)
Пока Сити Гвардиолу не выгонит, не станет чемпионом. Как бы это ни странно звучало.
(ответить)
Будущие чемпионы эйпиэл. Хотя искренне желаю свинке пеппе обосраться. Пусть лучше Особенный возьмёт.
(ответить)
МС номер 1 в чемпионской гонке без вариантов.
(ответить)
А Ливерпулю просто не хватает топового опорника типа Канте. Все было бы иначе сразу.
(ответить)
Зачем этот дебил пишет одно и тоже с акков alcoholnarco и skychnie-oboi?
(ответить)
пенсы и печеночные - шлюшки Бёрнли?
(ответить)
С победой,мс.
Ливапууул говнецццо
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Вся эта тики-така Сити разобьётся об Канте и Бакайоко. Потом получат гол с какого-нибудь штрафного или контратаки (фишка Челси) и успокоятся. Это несерьезно, в Англии это не катит. Также было и в прошлом сезоне: шквал атак Сити, а в итоге два поражения от Челси 3-1 и 2-1. Мю тоже угомонит Сити, завязнут как в болоте.
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Лфц ру как Кавтинья, бесполезный кусок говна.
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Ахахах наебали сами себя, Коута надо было за 100 продавать со свистом. И после этого еще устроить 3 дня праздника на улицах Мерсисайда раздавая детям конфеты, как сделку века.
Ебатть ты вротт.
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Заголовок должен быть таким "Сити сделал буткевича Уотфорду."
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с очередной победой лфц
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уотфорд и собакевич друзья по несчастью
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одмены лфцсру сами дудосят свой сайт, чтобы не позориться после матча
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Шесть палок
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