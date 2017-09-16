"Сити" шесть раз огорчил "Уотфорд"

"Манчестер Сити" минимум на сутки захватил лидерство в Премьер-Лиге, отправив шесть безответных мячей в ворота "Уотфорда".

По сравнению с предыдущим матчем "шершни" недосчитались защитников Юнеса Кабула и Кико Фемению. Травмированных заменили Дарил Янмат и Адриан Мариаппа.



В стартовый состав "горожан" после матча дисквалификации вернулся Рахим Стерлинг, заменив Бернарду Силву. Это перестановка оказалась единственной у гостей по сравнению с победой 5:0 над "Ливерпулем".



В начале матча "Уотфорд" был напрочь лишен мяча и был вынужден много обороняться. Свой шанс хозяева все же имели, но Ришарлисон пробил головой мимо.



А затем "Сити" прорвало. На 27-й минуте Серхио Агуэро головой замкнул подачи Кевина Де Брюйне со штрафного — 0:1. Прошло еще четыре минуты, и аргентинец с пары метров поразил пустые ворота после передачи Давида Сильвы — 0:2.



На 37-й минуте Агуэро решил выступить в роли диспетчера, сделав скрытую передачу в штрафную на Габриэля Жезуса. Бразилец прекрасно понял партнера и в касание закатил мяч в дальний нижний угол ворот — 0:3.



Во втором тайме "горожане" заметно успокоились и позволили "шершням" поиграть в свою игру. Однако на 63-й минуте Николас Отаменди замкнул навес Давида Сильвы с левого фланга и сделал счет неприличным — 0:4.



На 81-й минуте Агуэро воспользовался своим шансом, чтобы оформить хет-трик. Серхио совершил слаломный проход мимо нескольких защитников и послал мяч в ворота с касанием штанги — 0:5.



Последнее слово в матче осталось за Стерлингом, который заработал пенальти и сам же его реализовал — 0:6.



Таким образом, в течение недели "Сити" забил 15 голов и ни одного не пропустил — пять "Ливерпулю", четыре "Фейеноорду" в Лиге Чемпионов, и теперь шесть "Уотфорду". "Горожане" набрали сумасшедшую форму, перехватив лидерство в Премьер-Лиге.



"Уотфорд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче