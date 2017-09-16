"Сити" шесть раз огорчил "Уотфорд"

Серхио Агуэро "Манчестер Сити" минимум на сутки захватил лидерство в Премьер-Лиге, отправив шесть безответных мячей в ворота "Уотфорда".

По сравнению с предыдущим матчем "шершни" недосчитались защитников Юнеса Кабула и Кико Фемению. Травмированных заменили Дарил Янмат и Адриан Мариаппа.

В стартовый состав "горожан" после матча дисквалификации вернулся Рахим Стерлинг, заменив Бернарду Силву. Это перестановка оказалась единственной у гостей по сравнению с победой 5:0 над "Ливерпулем".

В начале матча "Уотфорд" был напрочь лишен мяча и был вынужден много обороняться. Свой шанс хозяева все же имели, но Ришарлисон пробил головой мимо.

А затем "Сити" прорвало. На 27-й минуте Серхио Агуэро головой замкнул подачи Кевина Де Брюйне со штрафного — 0:1. Прошло еще четыре минуты, и аргентинец с пары метров поразил пустые ворота после передачи Давида Сильвы — 0:2.

На 37-й минуте Агуэро решил выступить в роли диспетчера, сделав скрытую передачу в штрафную на Габриэля Жезуса. Бразилец прекрасно понял партнера и в касание закатил мяч в дальний нижний угол ворот — 0:3.

Во втором тайме "горожане" заметно успокоились и позволили "шершням" поиграть в свою игру. Однако на 63-й минуте Николас Отаменди замкнул навес Давида Сильвы с левого фланга и сделал счет неприличным — 0:4.

На 81-й минуте Агуэро воспользовался своим шансом, чтобы оформить хет-трик. Серхио совершил слаломный проход мимо нескольких защитников и послал мяч в ворота с касанием штанги — 0:5.

Последнее слово в матче осталось за Стерлингом, который заработал пенальти и сам же его реализовал — 0:6.

Таким образом, в течение недели "Сити" забил 15 голов и ни одного не пропустил — пять "Ливерпулю", четыре "Фейеноорду" в Лиге Чемпионов, и теперь шесть "Уотфорду". "Горожане" набрали сумасшедшую форму, перехватив лидерство в Премьер-Лиге.

"Уотфорд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче



Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2017 18:55

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Последние комментарии:




  1. up 16.09.2017 19:27 # up
    Короли

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  2. staryi-eblan 16.09.2017 19:25 # staryi-eblan
    скоро Пенсам с этим кошмаром играть придется, ох жалко Куртуа

    минимум 3-ку закинут Пенсопсинам

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  3. imf-tau 16.09.2017 19:20 # imf-tau
    За последние 2 матча 11 банок заколотили, чет не к добру, после тура на первом будут сто пудов, мы хер раскатаем Эве с разницей больше 2х.

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  4. edchelsea 16.09.2017 19:20 # edchelsea
    Так так. Колбаса )

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  5. rollik707 16.09.2017 19:17 # rollik707
    Тру шлак

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  6. golokante 16.09.2017 19:16 # golokante
    Пока Сити Гвардиолу не выгонит, не станет чемпионом. Как бы это ни странно звучало.

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  7. geronimo 16.09.2017 19:10 # geronimo
    Будущие чемпионы эйпиэл. Хотя искренне желаю свинке пеппе обосраться. Пусть лучше Особенный возьмёт.

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  8. merphi 16.09.2017 19:10 # merphi
    МС номер 1 в чемпионской гонке без вариантов.

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  9. golokante 16.09.2017 19:08 # golokante
    А Ливерпулю просто не хватает топового опорника типа Канте. Все было бы иначе сразу.

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  10. walker02 16.09.2017 19:08 # walker02
    Зачем этот дебил пишет одно и тоже с акков alcoholnarco и skychnie-oboi?

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  11. arsenalekc 16.09.2017 19:07 # arsenalekc
    пенсы и печеночные - шлюшки Бёрнли?

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  12. arsland 16.09.2017 19:07 # arsland
    С победой,мс.

    Ливапууул говнецццо

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  13. golokante 16.09.2017 19:06 # golokante
    Вся эта тики-така Сити разобьётся об Канте и Бакайоко. Потом получат гол с какого-нибудь штрафного или контратаки (фишка Челси) и успокоятся. Это несерьезно, в Англии это не катит. Также было и в прошлом сезоне: шквал атак Сити, а в итоге два поражения от Челси 3-1 и 2-1. Мю тоже угомонит Сити, завязнут как в болоте.

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  14. alcoholnarco 16.09.2017 19:05 # alcoholnarco
    Лфц ру как Кавтинья, бесполезный кусок говна.

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  15. skychnie-oboi 16.09.2017 19:03 # skychnie-oboi
    Ахахах наебали сами себя, Коута надо было за 100 продавать со свистом. И после этого еще устроить 3 дня праздника на улицах Мерсисайда раздавая детям конфеты, как сделку века.
    Ебатть ты вротт.

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  16. walker02 16.09.2017 19:01 # walker02
    Заголовок должен быть таким "Сити сделал буткевича Уотфорду."

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  17. tvinkovod 16.09.2017 19:01 # tvinkovod
    с очередной победой лфц

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  18. iroquez 16.09.2017 18:59 # iroquez
    уотфорд и собакевич друзья по несчастью

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  19. electric 16.09.2017 18:59 # electric
    одмены лфцсру сами дудосят свой сайт, чтобы не позориться после матча

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  20. edchelsea 16.09.2017 18:58 # edchelsea
    Шесть палок

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