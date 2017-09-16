Мората подтвердил, что у него было предложение от "Юнайтед"

Нападающий "Челси" Альваро Мората подтвердил, что у него было предложение от "Манчестер Юнайтед".

До того, как "синие" приобрели Морату минувшим летом у "Реала", на "Стэмфорд Бридж" активно сватали Ромелу Лукаку. По словам Альваро, в начале лета он ничего не знал об интересе "Челси".



Однако разговор с главным тренером "Челси" Антонио Конте предопределил выбор игрока сборной Испании. Альваро отбросил все имевшиеся у него варианты, включая "Юнайтед", и согласился на переход в Лондон.



"У меня были различные предложения этим летом, не только от "Челси" и "Манчестер Юнайтед", но также из других лиг. Самый важный и лучший свой разговор я провел с Конте, он хотел, чтобы я перешел сюда".



"В начале лета я не знал, что "Челси" заинтересован во мне. Я думал, что они охотятся за другим игроком — возможно, Лукаку или кем-либо еще, я не знаю. Я не думал, что у меня есть вариант с переходом в "Челси".



"Однако я несколько раз разговаривал с Конте — и не только этим летом. Я чувствовал себя в долгу перед ним. Он купил меня в "Ювентус", но очень быстро ушел тренировать сборную Италии".



"После этого я всегда хотел поиграть у него. Мы вместе только два месяца, но это ощущается, словно я знаю его вечно. Когда я узнал, что он хочет заполучить меня этим летом, я согласился без раздумий. Я сделал все возможное, чтобы переход состоялся", — сообщил Мората Daily Mail.