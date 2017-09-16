Ходжсон дебютировал в "Пэлас" с поражения

Рой Ходжсон дебютировал на тренерском мостике "Кристал Пэлас" с домашнего поражения против "Саутгемптона" — 0:1.

Единственный гол в матче на "Селхерст Парк" состоялся уже на шестой минуте, когда Стивен Дэвис добил мяч в ворота после отраженного голкипером "орлов" Уэйном Хеннесси удара Душана Тадича.



Для "святых" этот гол стал первым с 19 августа. В дальнейшем гости сосредоточились на сдерживании соперника, и тот, несмотря на все свои старания, так и не смог избежать поражения.



Таким образом, на старте этого сезона "Пэлас" по-прежнему не может похвастать ни набранными очками, ни забитыми голами. Впереди у подопечных Ходжсона матчи против "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", а значит их серия имеет все шансы на продление.



"Кристал Пэлас" — "Саутгемптон". Отчет о матче