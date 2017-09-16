Ходжсон дебютировал в "Пэлас" с поражения
Рой Ходжсон дебютировал на тренерском мостике "Кристал Пэлас" с домашнего поражения против "Саутгемптона" — 0:1.
Единственный гол в матче на "Селхерст Парк" состоялся уже на шестой минуте, когда Стивен Дэвис добил мяч в ворота после отраженного голкипером "орлов" Уэйном Хеннесси удара Душана Тадича.
Для "святых" этот гол стал первым с 19 августа. В дальнейшем гости сосредоточились на сдерживании соперника, и тот, несмотря на все свои старания, так и не смог избежать поражения.
Таким образом, на старте этого сезона "Пэлас" по-прежнему не может похвастать ни набранными очками, ни забитыми голами. Впереди у подопечных Ходжсона матчи против "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", а значит их серия имеет все шансы на продление.
"Кристал Пэлас" — "Саутгемптон". Отчет о матче
16.09.2017 16:25
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Без Джана и Лаллана этот ЛФК умрет.
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Че там, аоч норм центр поля рвет?
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Окси выйдет во втором и ебнит плюху победную.
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Фу бля ссаный Интер родил голясо.
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Салах долбоёб какой-то, зачем он постоянно бьет из мусорных позиций, какой в этом смысл вообще.
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а некоторые довны сосовзеры горели типа xуйня подписание
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Хаа олени. Салах бьет и бьет прямо как Кержаков в лучшие годы
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саллах >азара
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Ипать Бразильцы в центре исполняют
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Кеек, у Барсы за 27 минут ни 1 удара по воротам, у Хетафе 6
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салах уже больше голов забил, чем весь челче
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Чамбо вместо Милли во втором тайме.
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Сук какой ж умный Робертсон
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Ливерпуль так много атакует, что не успеваю даж комент на фапле написать.
Клопп топище
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А кто это шершни?
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Энфилд проснулся
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Никто Инн страшен нам, мы элита английского футбола,
Габи 3-0
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Сало и Аллах
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Заебали, вишенки, соберитесь
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Египтянин Салах-душа Ливерпуля
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