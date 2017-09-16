Ходжсон дебютировал в "Пэлас" с поражения

Маурисио Пеллегрино и Рой Ходжсон Рой Ходжсон дебютировал на тренерском мостике "Кристал Пэлас" с домашнего поражения против "Саутгемптона" — 0:1.

Единственный гол в матче на "Селхерст Парк" состоялся уже на шестой минуте, когда Стивен Дэвис добил мяч в ворота после отраженного голкипером "орлов" Уэйном Хеннесси удара Душана Тадича.

Для "святых" этот гол стал первым с 19 августа. В дальнейшем гости сосредоточились на сдерживании соперника, и тот, несмотря на все свои старания, так и не смог избежать поражения.

Таким образом, на старте этого сезона "Пэлас" по-прежнему не может похвастать ни набранными очками, ни забитыми голами. Впереди у подопечных Ходжсона матчи против "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", а значит их серия имеет все шансы на продление.

"Кристал Пэлас" — "Саутгемптон". Отчет о матче



Метки Кристал Пэлас, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2017 16:25

Количество просмотров Просмотров: 1859

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Последние комментарии:




  1. billy-talent 16.09.2017 17:47 # billy-talent
    Без Джана и Лаллана этот ЛФК умрет.

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  2. thegodfather 16.09.2017 17:47 # thegodfather
    Че там, аоч норм центр поля рвет?

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  3. moskofidi 16.09.2017 17:47 # moskofidi
    Окси выйдет во втором и ебнит плюху победную.

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  4. mata05 16.09.2017 17:45 # mata05
    Фу бля ссаный Интер родил голясо.

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  5. billy-talent 16.09.2017 17:44 # billy-talent
    Салах долбоёб какой-то, зачем он постоянно бьет из мусорных позиций, какой в этом смысл вообще.

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  6. hammersmith 16.09.2017 17:44 # hammersmith
    а некоторые довны сосовзеры горели типа xуйня подписание

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  7. golokante 16.09.2017 17:44 # golokante
    Хаа олени. Салах бьет и бьет прямо как Кержаков в лучшие годы

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  8. uzi-vuitton 16.09.2017 17:44 # uzi-vuitton
    саллах >азара

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  9. largo-winch 16.09.2017 17:43 # largo-winch
    Ипать Бразильцы в центре исполняют

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  10. farot 16.09.2017 17:43 # farot
    Кеек, у Барсы за 27 минут ни 1 удара по воротам, у Хетафе 6

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  11. hammersmith 16.09.2017 17:42 # hammersmith
    салах уже больше голов забил, чем весь челче

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  12. moskofidi 16.09.2017 17:41 # moskofidi
    Чамбо вместо Милли во втором тайме.

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  13. largo-winch 16.09.2017 17:40 # largo-winch
    Сук какой ж умный Робертсон

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  14. largo-winch 16.09.2017 17:39 # largo-winch
    Ливерпуль так много атакует, что не успеваю даж комент на фапле написать.

    Клопп топище

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  15. golokante 16.09.2017 17:39 # golokante
    А кто это шершни?

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  16. contrario 16.09.2017 17:38 # contrario
    Энфилд проснулся

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  17. up 16.09.2017 17:38 # up
    Никто Инн страшен нам, мы элита английского футбола,
    Габи 3-0

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  18. golokante 16.09.2017 17:38 # golokante
    Сало и Аллах

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  19. golokante 16.09.2017 17:36 # golokante
    Заебали, вишенки, соберитесь

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  20. golokante 16.09.2017 17:35 # golokante
    Египтянин Салах-душа Ливерпуля

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