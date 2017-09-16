Ибрагимович: "Я буду улучшенной версией себя прежнего"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что после своего возвращения будет играть еще лучше, чем до травмы.
35-летний швед, напомним, находится вне игры с апреля, когда в матче Лиги Европы против "Андерлехта" он повредил связки колена и впоследствии был прооперирован в Америке. До своей травмы Златан успел забить 28 голов за "красных дьяволов".
В данный момент восстановление Ибрагимовича выходит на финишную прямую, и Златан обещает, что болельщики увидят его "улучшенную версию".
"Я хорошо себя чувствую. Я тренируюсь каждый день с момента операции на колене, никаких каникул. Это новый вызов для меня, но я силен духом, и когда я на чем-то сосредоточен, ничто не может меня остановить".
"Я преодолею любые препятствия. Не имеет значения, что на моем пути — я сломаю любые барьеры на пути к своей цели".
"Когда я вернусь и снова буду играть в футбол на поле, то буду лучше, чем прежде. Я возвращаюсь не для того, чтобы быть прежним. Я возвращаюсь, чтобы быть улучшенной версией себя прежнего. Представьте, как это будет!"
"Если говорить конкретно о травме, то я никогда не чувствовал какой-либо боли. Я лишь чувствовал странное ощущение при движении, и было понятно, что что-то не в порядке с коленом".
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы колено становилось сильнее и сильнее. Я хорошо себя чувствую и снова могу свободно двигаться. Если бы это зависело от меня, я бы хотел сыграть в футбол уже сегодня, однако это так не работает", — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.
16.09.2017 16:00
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Подзаебал уже этот самопер,если вначале его самоперство всем нравилось,то щас уже неоригинально смотрится,че нибудь новое придумал бы
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Кто еще замечал, что у тех кто не может написать "Челси" мамы тоже нормально ниче сказать не могут?
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а ведь будет, заодно и трепло мукаке конец
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Не будешь, ты же играешь за МЮ.
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Вот читаешь его вью, смотришь стаграм Эвра, и мотивируешься на то чтобы горы свернуть
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поскорее бы, надеюсь в декабре хоть к боксингу
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даже травмированный > всех нападающих чеченси
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