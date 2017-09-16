Ибрагимович: "Я буду улучшенной версией себя прежнего"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что после своего возвращения будет играть еще лучше, чем до травмы.

35-летний швед, напомним, находится вне игры с апреля, когда в матче Лиги Европы против "Андерлехта" он повредил связки колена и впоследствии был прооперирован в Америке. До своей травмы Златан успел забить 28 голов за "красных дьяволов".



В данный момент восстановление Ибрагимовича выходит на финишную прямую, и Златан обещает, что болельщики увидят его "улучшенную версию".



"Я хорошо себя чувствую. Я тренируюсь каждый день с момента операции на колене, никаких каникул. Это новый вызов для меня, но я силен духом, и когда я на чем-то сосредоточен, ничто не может меня остановить".



"Я преодолею любые препятствия. Не имеет значения, что на моем пути — я сломаю любые барьеры на пути к своей цели".



"Когда я вернусь и снова буду играть в футбол на поле, то буду лучше, чем прежде. Я возвращаюсь не для того, чтобы быть прежним. Я возвращаюсь, чтобы быть улучшенной версией себя прежнего. Представьте, как это будет!"



"Если говорить конкретно о травме, то я никогда не чувствовал какой-либо боли. Я лишь чувствовал странное ощущение при движении, и было понятно, что что-то не в порядке с коленом".



"Сейчас мы работаем над тем, чтобы колено становилось сильнее и сильнее. Я хорошо себя чувствую и снова могу свободно двигаться. Если бы это зависело от меня, я бы хотел сыграть в футбол уже сегодня, однако это так не работает", — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.