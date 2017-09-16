Ибрагимович: "Я буду улучшенной версией себя прежнего"

Златан Ибрагимович Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что после своего возвращения будет играть еще лучше, чем до травмы.

35-летний швед, напомним, находится вне игры с апреля, когда в матче Лиги Европы против "Андерлехта" он повредил связки колена и впоследствии был прооперирован в Америке. До своей травмы Златан успел забить 28 голов за "красных дьяволов".

В данный момент восстановление Ибрагимовича выходит на финишную прямую, и Златан обещает, что болельщики увидят его "улучшенную версию".

"Я хорошо себя чувствую. Я тренируюсь каждый день с момента операции на колене, никаких каникул. Это новый вызов для меня, но я силен духом, и когда я на чем-то сосредоточен, ничто не может меня остановить".

"Я преодолею любые препятствия. Не имеет значения, что на моем пути — я сломаю любые барьеры на пути к своей цели".

"Когда я вернусь и снова буду играть в футбол на поле, то буду лучше, чем прежде. Я возвращаюсь не для того, чтобы быть прежним. Я возвращаюсь, чтобы быть улучшенной версией себя прежнего. Представьте, как это будет!"

"Если говорить конкретно о травме, то я никогда не чувствовал какой-либо боли. Я лишь чувствовал странное ощущение при движении, и было понятно, что что-то не в порядке с коленом".

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы колено становилось сильнее и сильнее. Я хорошо себя чувствую и снова могу свободно двигаться. Если бы это зависело от меня, я бы хотел сыграть в футбол уже сегодня, однако это так не работает", — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.



Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 772

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  1. alan14 16.09.2017 16:30 # alan14
    Подзаебал уже этот самопер,если вначале его самоперство всем нравилось,то щас уже неоригинально смотрится,че нибудь новое придумал бы

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  2. sisyazavr 16.09.2017 16:28 # sisyazavr
    Кто еще замечал, что у тех кто не может написать "Челси" мамы тоже нормально ниче сказать не могут?

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  3. osivori 16.09.2017 16:26 # osivori
    а ведь будет, заодно и трепло мукаке конец

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  4. billy-talent 16.09.2017 16:25 # billy-talent
    Не будешь, ты же играешь за МЮ.

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  5. andros13 16.09.2017 16:21 # andros13
    Вот читаешь его вью, смотришь стаграм Эвра, и мотивируешься на то чтобы горы свернуть

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  6. mancunia-planet 16.09.2017 16:19 # mancunia-planet
    поскорее бы, надеюсь в декабре хоть к боксингу

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  7. hammersmith 16.09.2017 16:02 # hammersmith
    даже травмированный > всех нападающих чеченси

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