Почеттино не знает, когда Роуз снова сыграет в футбол

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не знает, когда левый защитник Данни снова сыграет в футбол.

27-летний Роуз не может помочь "шпорам" уже на протяжении восьми месяцев. После повреждения медиальной связки колена Данни лишь восстанавливается на тренировочной базе клуба.



Более того, Почеттино не знает, когда защитник сможет приступить к тренировкам. Высока вероятность, что Роуз пропустит еще один-два месяца.



"Я не врач, я тренер, Как и в случае с Эриком Ламеной, он чувствует себя просто прекрасно. Мы должны набраться терпения и подождать, но пока я не могу назвать точную дату его возвращения".



"Данни страдает на протяжении восьми-девяти месяцев, и мне его очень жаль. Все сотрудники клуба стараются ему помочь и всячески поддержать. Мы хотим, чтобы он как можно скорее вернулся в состав", - цитирует Почеттино The Guardian.