Клопп: "Дело в потере концентации, а не мастерстве защитников"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что проблемы его команды в обороне связаны не с мастерством защитников, а с потерей концентрации.

В семи матчах этого сезона "красные" пропустили 13 голов, включая пять от "Манчестер Сити" в прошлый уикенд. Осечки в обороне стоили команде Клоппа победы над "Севильей" в матче Лиги Чемпионов в середине недели (2:2).



Тем не менее, Юрген считает, что люди несправедливо делают акцент на ошибках его защитников, и дело вовсе не в недостаточном мастерстве игроков оборонительной линии.



"Наша вина в том, что мы делаем вещи, которые позволяют всем вам говорить о нашей обороне, и это наша ошибка. Дело в потере концентрации. Каждый, кто когда-либо играл в футбол, промахивался по мячу в некоторых ситуациях. Дело не в мастерстве. Я слегка ощущаю себя пророком, потому что мы постоянно об этом говорим".



"Пока что каждый пропускает голы. Мы не можем отменить пять пропущенных голов от "Сити", но если бы мы могли, то можно было бы сказать, что мы провели много матчей, продемонстрировав достойную игру в обороне".



"В случае с первым голом от "Севильи" мы совершили пять ошибок до последней ошибки (Деяна Ловрена, промахнувшегося по мячу). Второй гол случился после быстрого ввода мяча, и прежде чем последовала передача меж двух защитников, было три-четыре возможности предотвратить эту ситуацию".



"Да, это оборонительная проблема, но не оборонительная проблема из-за двух центральных защитников — они могут обороняться лишь в тех ситуациях, которые мы допускаем".



"Будь проблема в мастерстве — и будь у нас решение этому — мы бы воспользовались им. Но если ничего такого нет, и дело не в мастерстве, то мы должны работать над улучшением того, что у нас есть. Этим мы и заняты", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.