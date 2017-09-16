Венгер уверен в победе над "Челси"

Тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил уверенность, что его команда сможет добиться победы в матче Премьер-Лиги против "Челси" в это воскресенье.

К дерби со своим обидчиком по финалу Кубка Англии и матчу за Суперкубок Англии "синие" подходят после трех кряду побед в Премьер-Лиге и разгрома "Карабаха" в Лиге Европы (6:0).



Венгер призывает "канониров" не отвлекаться на впечатляющую форму соперника и думать о своей игре. Арсен уверен, что его подопечные смогут добиться положительного результата.



"Это важный матч для нас. То, как мы сыграем в воскресенье, окажет влияние на наш дальнейший сезон. Однако пока еще слишком ранняя стадия".



"Я уверен, что этот выезд принесет нам желаемые очки. В психологическом отношении для нашей команды важно сыграть хорошо и добиться положительного результата".



"Важнее всего для нас гораздо лучше сыграть в обороне, чем мы это сделали на "Энфилде", и быть гораздо опаснее впереди. Нам не нужно быть слишком одержимыми своим соперником, потому что нельзя забывать играть в свой футбол".



"Челси" удивил поражением на старте сезона, но они очень хорошо отреагировали, обыграв "Тоттенхэм" и "Лестер" на выезде. После своего первого домашнего поражения они сыграли три матча против сложных команд и одержали три победы, поэтому похоже на то, что они снова будут сражаться за титул", — цитирует Венгера Sky Sports.