Венгер уверен в победе над "Челси"

Арсен Венгер Тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил уверенность, что его команда сможет добиться победы в матче Премьер-Лиги против "Челси" в это воскресенье.

К дерби со своим обидчиком по финалу Кубка Англии и матчу за Суперкубок Англии "синие" подходят после трех кряду побед в Премьер-Лиге и разгрома "Карабаха" в Лиге Европы (6:0).

Венгер призывает "канониров" не отвлекаться на впечатляющую форму соперника и думать о своей игре. Арсен уверен, что его подопечные смогут добиться положительного результата.

"Это важный матч для нас. То, как мы сыграем в воскресенье, окажет влияние на наш дальнейший сезон. Однако пока еще слишком ранняя стадия".

"Я уверен, что этот выезд принесет нам желаемые очки. В психологическом отношении для нашей команды важно сыграть хорошо и добиться положительного результата".

"Важнее всего для нас гораздо лучше сыграть в обороне, чем мы это сделали на "Энфилде", и быть гораздо опаснее впереди. Нам не нужно быть слишком одержимыми своим соперником, потому что нельзя забывать играть в свой футбол".

"Челси" удивил поражением на старте сезона, но они очень хорошо отреагировали, обыграв "Тоттенхэм" и "Лестер" на выезде. После своего первого домашнего поражения они сыграли три матча против сложных команд и одержали три победы, поэтому похоже на то, что они снова будут сражаться за титул", — цитирует Венгера Sky Sports.



Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. reeker 16.09.2017 13:04 # reeker
    После этих слов можно грузить всё состояние на победу Челси.

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  2. pavlix76 16.09.2017 13:03 # pavlix76
    Если убрать одно слово - Венгер уверен в победе "Челси"

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