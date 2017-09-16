Конте надеется завершить матч с "Арсеналом" в полном составе

Конте и Венгер Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен: его команда может победить "Арсенал", если весь матч проведет в полном составе.

В двух последних матчах против "Арсенала" "синие" заканчивали игру в меньшинстве: Виктор Мосес удалился в финале Кубка Англии, а Педро - в поединке за Суперкубок.

В предстоящее воскресенье "Челси" попробует взять реванш у своих соседей по Лондону в рамках Премьер-Лиги. Конте уверен, что "синие" могут победить, но только если его команде позволят отыграть весь матч в полном состав.

"Я надеюсь, что мы закончим матч с 11 игроками, ведь две последние встречи нам пришлось заканчивать в меньшинстве. Если это произойдет, у нас будут шансы на победу", - сообщил Конте ESPN.




Метки Арсенал, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 16.09.2017 12:00

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  1. lahmatyj 16.09.2017 12:38 # lahmatyj
    будут лететь 2-0 и кэхилл спецом получит кк.

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  2. osivori 16.09.2017 12:37 # osivori
    кусанул по делу слегка

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  3. psycho1 16.09.2017 12:23 # psycho1
    Дисквалифицировать помойника за давление на судей.

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  4. gidro-met 16.09.2017 12:13 # gidro-met
    ссссу на ссссудей

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  5. vtp 16.09.2017 12:08 # vtp
    обоссал судейство и ФА

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