Конте надеется завершить матч с "Арсеналом" в полном составе

Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен: его команда может победить "Арсенал", если весь матч проведет в полном составе.

В двух последних матчах против "Арсенала" "синие" заканчивали игру в меньшинстве: Виктор Мосес удалился в финале Кубка Англии, а Педро - в поединке за Суперкубок.



В предстоящее воскресенье "Челси" попробует взять реванш у своих соседей по Лондону в рамках Премьер-Лиги. Конте уверен, что "синие" могут победить, но только если его команде позволят отыграть весь матч в полном состав.



"Я надеюсь, что мы закончим матч с 11 игроками, ведь две последние встречи нам пришлось заканчивать в меньшинстве. Если это произойдет, у нас будут шансы на победу", - сообщил Конте ESPN.