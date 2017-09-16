Гиггз советует Руни отпраздновать гол в ворота "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз посоветовал нападающему "Эвертона" Уэйну Руни отпраздновать гол в ворота "красных дьяволов", если ему удастся отличиться в матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" в воскресенье.

В воскресенье 31-летний Руни впервые вернется на "Олд Траффорд" после своего ухода минувшим летом и будет противостоять клубу, рекордными бомбардиром которого он является.



Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо уже призвал своих фанатов устроить Уэйну прием, достойный легенды. Однако Гиггз считает, что это не должно умалять желание Руни огорчить "Юнайтед".



"Зная Уэйна, я уверен, он будет нервничать. Но также он предвкушает эту возможность, и он захочет забить, потому что это его работа".



"Фанаты "Юнайтед" устроят ему отличный прием, потому что он так замечательно выступал за "Юнайтед" в столь успешную эру".



"Уверен, он предвкушает этот матч, а фанаты "Юнайтед" жаждут встречи с ним и надеются, что он не забьет. Уэйн, напротив, надеется забить".



"Если ты забьешь гол, то прояви уважение, не переусердствовав в этом. Если забьешь, отпразднуй. Думаю, болельщики это оценят", — сообщил Гиггз Sky Sports.