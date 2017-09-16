Моуриньо сомневается, что Лукаку догонит Руни по количеству голов за МЮ

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сомневается, что его нападающий Ромелу Лукаку сможет догнать Уэйна Руни по количеству голов за клуб.

Минувшим летом "красные дьяволы" попрощались со своим лучшим бомбардиром всех времен — Руни, забившим 253 гола в течение 13 лет.



На место Уэйна был приглашен 24-летний Лукаку, уже отличившийся шесть раз за "Юнайтед" в шести матчах. Однако Моуриньо не верит, что бельгиец сможет догнать Руни.



"Думаю, Уэйн провел около 10 лет своей карьеры в другой Премьер-Лиге, нежели та, которой она является сейчас. В Премьер-Лиге, где было проще забивать голы — не только из-за разницы между командами топ-уровня и остальными, но также из-за профиля и тактических предпочтений соревнования".



"Думаю, сейчас Премьер-Лига гораздо более ориентирована на оборонительную игру, здесь стало гораздо сложнее", — цитирует Моуриньо Sky Sports.