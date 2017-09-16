Клопп знает, как справиться с потерей Мане
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его команда справится с потерей вингера Садио Мане.
Поездка Мане на Кубок Африки в прошлом сезоне уничтожила шансы "Ливерпуля" на титул, но Клопп не сомневается, что сейчас "красные" найдут ответ на трехматчевую дисквалификацию игрока.
"Мы уже несколько дней знали, что Садио не сыграет в трех ближайших матчах. Еще перед началом сезона было очевидно, что в какой-то момент он нам не поможет".
"У нас есть игроки, которые могут заменить его напрямую. Роберто Фирмино уже играл на левом фланге в этом сезоне, Фил (Коутиньо) тоже может выйти на этой позиции с первых минут. У нас большие возможности, поверьте".
"В конце концов мы можем поменять схему, сделать кое-что еще. Да, заменить игроков топ-уровня нелегко, особенно сейчас, когда Садио набрал хорошую форму. Но в конце прошлого сезона мы уже играли без него, и большую часть матчей смотрелись очень прилично", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.
16.09.2017 09:00
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Последние комментарии:
черный ниндзя.
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Заткните пасть этому Клапану.
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Флано заменит
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помойму Юрген заврался, большие возможности это у МЮ и МС, у Ливера некем заменить обезьянку Мане, и когда Мане уехал на кубок Африки, Ливер просто посыпался... за 5 матчей без Мане было 3 ничьих и 2 поражения... Так что нету Юрген у тебя игроков заменить своего лучшего игрока...
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