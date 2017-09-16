Клопп знает, как справиться с потерей Мане

Садио Мане Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его команда справится с потерей вингера Садио Мане.

Поездка Мане на Кубок Африки в прошлом сезоне уничтожила шансы "Ливерпуля" на титул, но Клопп не сомневается, что сейчас "красные" найдут ответ на трехматчевую дисквалификацию игрока.

"Мы уже несколько дней знали, что Садио не сыграет в трех ближайших матчах. Еще перед началом сезона было очевидно, что в какой-то момент он нам не поможет".

"У нас есть игроки, которые могут заменить его напрямую. Роберто Фирмино уже играл на левом фланге в этом сезоне, Фил (Коутиньо) тоже может выйти на этой позиции с первых минут. У нас большие возможности, поверьте".

"В конце концов мы можем поменять схему, сделать кое-что еще. Да, заменить игроков топ-уровня нелегко, особенно сейчас, когда Садио набрал хорошую форму. Но в конце прошлого сезона мы уже играли без него, и большую часть матчей смотрелись очень прилично", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.




Метки Клопп, Ливерпуль, Мане

Автор foxmcfc   

Дата 16.09.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 580

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  1. largo-winch 16.09.2017 09:50 # largo-winch
    черный ниндзя.

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  2. moskofidi 16.09.2017 09:43 # moskofidi
    Заткните пасть этому Клапану.

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  3. shakur 16.09.2017 09:22 # shakur
    Флано заменит

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  4. freest 16.09.2017 09:18 # freest
    помойму Юрген заврался, большие возможности это у МЮ и МС, у Ливера некем заменить обезьянку Мане, и когда Мане уехал на кубок Африки, Ливер просто посыпался... за 5 матчей без Мане было 3 ничьих и 2 поражения... Так что нету Юрген у тебя игроков заменить своего лучшего игрока...

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