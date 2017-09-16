Почеттино: "Кейн спас меня от увольнения"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что благодарен нападающему Харри Кейну, один из голов которого в свое время спас его от увольнения.

По прошествии первых четырех месяцев в "Тоттенхэме" Почеттино оказался под серьезным давлением из-за неудовлетворительных результатов.



Проиграв дома "Ньюкаслу" со счетом 0:1, следующий матч — против "Астон Виллы" — "шпоры" тоже начали неважно, пропустив первыми. К счастью для Маурисио, Насер Шадли сравнял счет, а Кейн вырвал для лондонцев победу. Тот гол Харри особенно запомнился Маурисио.



"Возможно, я могу вспомнить много других великолепных голов, но для меня голы связаны с эмоциями в каждый конкретный момент жизни. Поэтому то был удивительный гол для меня, он многое значит для меня, для каждого. Возможно, именно благодаря ему я до сих пор здесь".



"Это правда, что я был на волоске от увольнения. Мы занимали 14-е или 13-е место и находились под некоторым давлением, потому что команда играла хорошо, но не добивалась побед".



"В футболе так всегда бывает, что если ты не добиваешься хороших результатов, то первым делом увольняют тренера. Именно поэтому тот гол позволил нам продолжить свою работу и попытаться изменить клуб", — цитирует Почеттино Sky Sports.