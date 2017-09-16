Ходжсон уверен, что спасет "Кристал Пэлас" от вылета

Новый рулевой "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон уверен, что спасет "орлов" от вылета из Премьер-Лиги.

На этой неделе клуб с "Селхерст Парк" произвел тренерскую рокировку: на замену уволенному спустя 77 дней Франку Де Буру владелец "Пэлас" Стив Пэриш назначил 70-летнего Ходжсона.



Несмотря на всю сложность задачи - "орлы" потерпели 4 поражения на старте сезона - Рой не сомневается, что спасет клуб от понижения в классе. В противном случае Ходжсон даже не приступил бы к работе.



"Пэлас" может выдать хороший год, если закончит сезон, избежав вылета в Чемпионшип. На мой взгляд, команда обязательно останется в Премьер-Лиге. Я бы не взялся за эту работу, если бы не верил в это", - сообщил Ходжсон BBC.