5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу семью поединками продолжится 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — САУТГЕМПТОН 14:30



В своем предыдущем домашнем матче против "Саутгемптона" "Кристал Пэлас" одержал победу и прервал свою серию из шести поражений подряд, но продлил пребывание Алана Пардью на тренерском мостике лишь на три недели. С тех пор ушел не только Пардью, но и Сэм Эллардайс с Франком Де Буром, и теперь во главе "орлов" находится Рой Ходжсон. Между прочим, нынешний наставник "святых" Маурисио Пеллегрино минувшим летом общался и с "Пэлас", поэтому он должен знать, чего ожидать в Южном Лондоне. Обе последних встречи команд на "Селхерст Парк" завершились победами "орлов".



Лазарет "Пэлас" в преддверии дебюта Ходжсона покинули Джеймс Томкинс и Рубен Лофтус-Чик. Мамаду Сако все еще набирает форму в тренировках.



Первый матч с января может сыграть защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк. Пьер-Эмиль Хейбьерг снова в строю после рождения своей дочери.



ХАДДЕРСФИЛД — ЛЕСТЕР 17:00



На старте этого сезона "Лестер" потерпел три поражения от команд, которые прошлую кампанию завершили в топ-5. Свою единственную победу "лисы" одержали против новичка Премьер-Лиги "Брайтона", и в субботу им предстоит сыграть с еще одним новичком. "Хаддерсфилд", несмотря на разочаровывающую игру против "Вест Хэма" в понедельник, может быть доволен своим стартом в элите. "Терьеры" проиграли все семь последних встреч с "Лестером" в рамках чемпионата, но в высшем дивизионе соперники последний раз встречались в сезоне 1971/72.



"Хаддерсфилд" до января потерял с травмой полузащитника Кейси Палмера. Джонатан Хогг и Мартин Крэйни готовы впервые сыграть в этом сезоне.



Залечив пах, дебютировать за "Лестер" надеется полузащитник Висенте Иборра. Роберт Хут оправился после операции на лодыжке. Кристиан Фукс и Мэтт Джеймс под вопросом.



ЛИВЕРПУЛЬ — БЕРНЛИ 17:00



В прошлом сезоне "Бернли" был вынужден ждать до 29 апреля своей первой победы на выезде. По прошествии одного месяца после старта новой кампании "бордовые" имеют в своем активе уже четыре очка из шести возможных за пределами "Терф Мур", и этот факт придаст им уверенности во время матча на "Энфилде" против "Ливерпуля", который посреди недели играл против "Севильи" в Лиге Чемпионов. Да, свежесть "красных" вызывает вопросы, и в этой ситуации они могут постараться одержать спокойную победу, на классе, не делая заголовков из игры своих защитников. Все три последних встречи соперников на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги завершились победами "Ливерпуля".



К своей дисквалификации приступает нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, место которого в старте может занять Филиппе Коутиньо. Натаниэль Клайн и Адам Лаллана по-прежнему отсутствуют.



Свою реабилитацию после операции на вывихнутом плече начинает голкипер "Бернли" Том Хитон. Его место в воротах займет Ник Поуп, для которого это будет первый в карьере выход в старте на матч Премьер-Лиги. Джефф Хендрик возобновил тренировки после травмы бедра.



НЬЮКАСЛ — СТОУК 17:00



Перенеся операцию на грыже, Рафаэль Бенитес вернется на бровку и постарается помочь своему "Ньюкаслу" одержать третью победу подряд. "Стоук" в своем 10-м сезоне кряду в Премьер-Лиге выглядит неоднозначно и имеет своем активе только пять очков, но четыре из них были набраных в захватывающих противостояниях с "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед". В пяти последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "сороки" не одержали ни одной победы, а в четырех из них даже не забивали.



Нападающий "Ньюкасла" Александар Митрович по-прежнему дисквалифицирован. Пол Дамметт и Массадио Хайдара все еще лечатся.



Защитник "Стоука" Райан Шаукросс под вопросом из-за проблем со спиной. Совершенно точно не сыграет Джефф Кэмерон, которого беспокоит задняя поверхность бедра.



УОТФОРД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 17:00



Четвертая команда против второй — именно в таком контексте можно рассматривать этот матч. В то же время понятно, что "Уотфорд" и "Манчестер Сити" являются коллективами совершенного разного уровня и ставят перед собой совершенно разные задачи. Также достаточно вспомнить, что во время последнего выезда к "шершням" "горожане" отпраздновали победу со счетом 0:5, а Хосеп Гвардиола заявил, что его команда обязана прибавить. В рамках Премьер-Лиги "Уотфорд" еще никогда не побеждал "Сити" — две ничьи и четыре поражения.



В лазарете "Уотфорда" находится лишь защитник Юнес Кабул, получивший травму задней поверхности бедра против "Саутгемптона" в прошлый уикенд.



Защитник "Сити" Венсан Компани уже возобновил тренировки, но Гвардиола вряд ли будет им рисковать. Рахим Стерлинг снова доступен после матча дисквалификации.



ВЕСТ БРОМВИЧ — ВЕСТ ХЭМ 17:00



Благодаря победе над "Хаддерсфилдом" главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич получил небольшую передышку, однако поражение от "Вест Бромвича" может снова сгустить над ним тучи. "Молотобойцы" смотрятся очень уязвимо на выезде, пропустив 10 голов в трех матчах за пределами своего стадиона. "Дрозды" полны желания реабилитироваться за неожиданное поражение 3:1 от новичка Премьер-Лиги "Брайтона" в прошлый уикенд. В шести последних встречах команд в рамках чемпионата "Вест Бромвич" одержал только одну победу — 4:2 в прошлом сезоне.



Защитник "Вест Бромвича" Гарет Макаули восстановился после травмы бедра. Хэл Робсон-Кану возвращается после дисквалификации.



После трех матчей дисквалификации снова готов играть за "Вест Хэм" вингер Марко Арнаутович. У Марка Нобла травма колена. Также отсутствуют Эдмилсон Фернандеш и Мануэль Лансини.



ТОТТЕНХЭМ — СУОНСИ 19:30



Маурисио Почеттино уверен, что победой 3:1 над дортмундской "Боруссией" его команда сняла проклятие "Уэмбли", но чтобы окончательно в этом убедиться, "Тоттенхэм" обязан отбирать очки у "Суонси". "Лебеди" пропустили три гола в пяти матчах от Харри Кейна, набирающего форму и оформившего уже три хет-трика в этом месяце за клуб и сборную. В рамках Премьер-Лиги "шпоры" еще никогда не проигрывали "Суонси" — 10 побед и две ничьи.



В старт "Тоттенхэма" вернется Деле Алли, пропускавший матч с "Боруссией" из-за дисквалификации. Данни Роуз, Виктор Ваньяма и Эрик Ламела продолжают лечиться.



В лазарете "Суонси" остаются лишь полузащитники Ки Сун Юн и Натан Дайер.