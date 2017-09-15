Петр Чех: "Мы можем победить "Челси"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех заявил, что его команда уверена в своих шансах на победу в воскресном матче Премьер-Лиги против "Челси".

На протяжении многих лет "канониры" являлись удобным соперником для "синих", особенно на "Стэмфорд Бридж", где подопечные Арсена Венгера не знают побед с октября 2011.



Однако в мае этого года "Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии, а затем сделал то же самое в матче за Суперкубок Англии в прошлом месяце. Чех уверен, что две этих победы вселят уверенность в его команду.



"Мы подвели черту под тем, что было прежде, и движемся дальше. Мы играли с "Челси" в матче за Суперкубок Англии и в финале Кубка Англии прошлого сезона, поэтому мы знаем, что можем их победить".



"Они знают, что проиграли два последних матча против нас, и они не были рады этим поражениям. Мы должны использовать это в качестве нашего преимущества".



"Челси" ставит перед собой те же цели, что и мы — они хотят сражаться за титул, так что в этот уикенд пройдет большой матч".



"Если мы хотим приблизиться к вершине таблицы после двух поражений, тогда мы должны выигрывать большие матчи, и в воскресенье у нас будет первая возможность для этого", — сообщил Чех Sky Sports.