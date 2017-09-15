Гвардиола уверен, что Стоунс станет исключительным защитником

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уверен, что из Джона Стоунса вырастет исключительный защитник.

В минувшую среду Стоунс отметился дублем в матче Лиги Чемпионов с "Фейеноордом". Таким образом, Джон продолжает уверенно выступать на старте сезона - в рамках Премьер-Лиги "горожане" пропустили всего два мяча.



Гвардиола уверен, что Стоунс еще далек от первоклассного исполнителя, но если англичанин добавит в надежности, то непременно станет исключительным защитником.



"Мы не сомневаемся насчет его таланта и мастерства. Его голы были очень важны для нас, но Джон понимает, в чем ему нужно прибавлять".



"Джон должен стать сильнее в единоборствах - на его стороне возраст и желание прогрессировать. Когда ему это удастся, он станет исключительным защитником", - цитирует Гвардиолу The Independent.