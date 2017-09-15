Моуриньо уверен, что "Олд Траффорд" примет Руни как легенду
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил уверенность, что болельщики его клуба устроят нападающему Уэйну Руни прием, достойный статуса легенды.
Не пожелав мириться с ролью игрока скамейки, минувшим летом Руни покинул "Юнайтед", за который он забил рекордное количество голов — 253 в 557 матчах. Вместе с "дьяволами" Уэйн пять раз становился чемпионом Премьер-Лиги, побеждал в Лиге Чемпионов и Кубке Лиги.
В это воскресенье 31-летний Руни впервые вернется на "Олд Траффорд" после своего ухода из клуба. Моуриньо уверен, что Уэйна примут как легенду.
"Думаю, он получит прием, которого заслуживает. Думаю, иногда в этой стране иногда слишком легко употребляют слово "легенда". Но к Уэйну это не относится, он настоящая легенда этого клуба — по количеству матчей, по количеству голов, по количеству трофеев".
"Думаю, это очевидно, что он является одним из самых важных игроков в истории "Манчестер Юнайтед". Думаю, стадион проявит к нему соответствующее уважение, которого он заслуживает — как до матча, так и после матча, но не во время матча", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
15.09.2017 20:00
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Последние комментарии:
Настоящая легенда!! Игрок достойный уважения и почета
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лигенда которого выкинули из за денег
вся суть мешка мю
обоссаные
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будут аплодировать стоя
надеюсь будет в +
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Помойная лигенда помойного клуба
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забьет и отпразднует в стиле Адебы
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