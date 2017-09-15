Моуриньо уверен, что "Олд Траффорд" примет Руни как легенду

Уэйн Руни Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил уверенность, что болельщики его клуба устроят нападающему Уэйну Руни прием, достойный статуса легенды.

Не пожелав мириться с ролью игрока скамейки, минувшим летом Руни покинул "Юнайтед", за который он забил рекордное количество голов — 253 в 557 матчах. Вместе с "дьяволами" Уэйн пять раз становился чемпионом Премьер-Лиги, побеждал в Лиге Чемпионов и Кубке Лиги.

В это воскресенье 31-летний Руни впервые вернется на "Олд Траффорд" после своего ухода из клуба. Моуриньо уверен, что Уэйна примут как легенду.

"Думаю, он получит прием, которого заслуживает. Думаю, иногда в этой стране иногда слишком легко употребляют слово "легенда". Но к Уэйну это не относится, он настоящая легенда этого клуба — по количеству матчей, по количеству голов, по количеству трофеев".

"Думаю, это очевидно, что он является одним из самых важных игроков в истории "Манчестер Юнайтед". Думаю, стадион проявит к нему соответствующее уважение, которого он заслуживает — как до матча, так и после матча, но не во время матча", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Руни, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2017 20:00

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  1. liverpool1892est 15.09.2017 20:51 # liverpool1892est
    Настоящая легенда!! Игрок достойный уважения и почета

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  2. blackdreamer 15.09.2017 20:39 # blackdreamer
    лигенда которого выкинули из за денег
    вся суть мешка мю
    обоссаные

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  3. fc-man-un-1878 15.09.2017 20:39 # fc-man-un-1878
    будут аплодировать стоя
    надеюсь будет в +

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  4. pautinho 15.09.2017 20:36 # pautinho
    Помойная лигенда помойного клуба

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  5. up 15.09.2017 20:03 # up
    забьет и отпразднует в стиле Адебы

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