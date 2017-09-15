Клопп назвал Миньоле первым номером "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что Симон Миньоле остается его первым номером, несмотря на ротацию голкиперов.

В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Севильи" (2:2), в котором на воротах "красных" сыграл Лорис Кариус, Клопп отказался отказался рассуждать о том, кто из двух его голкиперов является основным.



Однако сейчас Юрген изменил интонацию своих высказываний, признав, что Миньоле остается для него первым номером, а появления Кариуса в стартовом составе будут носить эпизодический характер.



"Конечно, Миньоле вернется в ворота на матч против "Бернли". Я здесь босс, и я решаю такие вещи, игрокам приходится с этим мириться".



"Нам нужны сильные голкиперы, и мы не можем каждый год искать нового второго или третьего номера. Мы обладаем молодыми голкиперами в расцвете сил, и они оба готовы играть, поэтому мы должны использовать эту ситуацию на благо клуба и команды. Они принимают такой порядок".



"Никто из них не приходил ко мне в кабинет и не говорил: "Босс, ты придурок". Ничего подобного не происходило. Я так поступал и буду поступать снова".



"Симон Миньоле — первый номер. К концу сезона у него будет от 85 до 87 процентов сыгранных матчей. Кариус по-настоящему хорошо провел матч против "Севильи", но очевидно, что публика должна привыкнуть к его стилю футбола", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.