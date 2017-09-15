Клопп назвал Миньоле первым номером "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что Симон Миньоле остается его первым номером, несмотря на ротацию голкиперов.
В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Севильи" (2:2), в котором на воротах "красных" сыграл Лорис Кариус, Клопп отказался отказался рассуждать о том, кто из двух его голкиперов является основным.
Однако сейчас Юрген изменил интонацию своих высказываний, признав, что Миньоле остается для него первым номером, а появления Кариуса в стартовом составе будут носить эпизодический характер.
"Конечно, Миньоле вернется в ворота на матч против "Бернли". Я здесь босс, и я решаю такие вещи, игрокам приходится с этим мириться".
"Нам нужны сильные голкиперы, и мы не можем каждый год искать нового второго или третьего номера. Мы обладаем молодыми голкиперами в расцвете сил, и они оба готовы играть, поэтому мы должны использовать эту ситуацию на благо клуба и команды. Они принимают такой порядок".
"Никто из них не приходил ко мне в кабинет и не говорил: "Босс, ты придурок". Ничего подобного не происходило. Я так поступал и буду поступать снова".
"Симон Миньоле — первый номер. К концу сезона у него будет от 85 до 87 процентов сыгранных матчей. Кариус по-настоящему хорошо провел матч против "Севильи", но очевидно, что публика должна привыкнуть к его стилю футбола", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
15.09.2017 19:00
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Последние комментарии:
Клапп заебал пиздеть. Иди работай!
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клоп идет нахуй с своими 1 и 2 номером
разгоните это ебаное стадо уже минолетов и клаванов
вместе с топарем
сука где защитники 2 сезон одно и тоже
мессия новая блять в клубе
рокенрол
бля 1 пидарас БР покупал всякую хуету
теперь клоп решил не покупать хуету а вообще не покупать никога на проблемную защиту
ояебал
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