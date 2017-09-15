Дебют Дринкуотера за "Челси" откладывается до октября

Данни Дринкуотер Дебют полузащитника Данни Дринкуотера за "Челси" откладывается до октября из-за травмы икроножной мышцы.

Напомним, Дринкуотер перебрался на "Стэмфорд Бридж" из "Лестера" за 35 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна.

В прошлую субботу в матче Премьер-Лиги против "Лестера" тренер "синих" Антонио Конте так и не выпустил своего новичка на поле, а на следующий день Данни получил травму на тренировке, на восстановление которой уйдут недели.

"У него проблемы мышечного характера с икрой. Думаю, будет очень сложно увидеть его до международной паузы. Ему требуется время на восстановление".

"Жаль, потому что он едва начал работать с нами и улучшать свои физические кондиции. В следующие две, три, четыре недели — не знаю, сколько точно — нам придется справляться без него", — цитирует Конте Daily Mirror.



Метки Дринкуотер, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 782

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  1. selfish 15.09.2017 19:02 # selfish
    гпенс

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  2. mancunia-planet 15.09.2017 18:25 # mancunia-planet
    Неплохо ЛС развел мешков

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  3. budun 15.09.2017 18:23 # budun
    уже > андерхерреры

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  4. bezviz 15.09.2017 18:22 # bezviz
    ничего, сейчас он не особо и нужен. Фабр в отменной форме и Бакайоко нужно давать все больше играть, а Дринк будет нужен зимой и весной

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  5. psycho1 15.09.2017 18:17 # psycho1
    Похоже, такой же калека как бакаёка.

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  6. moskofidi 15.09.2017 18:08 # moskofidi
    Кееееееек.

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