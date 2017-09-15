Дебют Дринкуотера за "Челси" откладывается до октября

Дебют полузащитника Данни Дринкуотера за "Челси" откладывается до октября из-за травмы икроножной мышцы.

Напомним, Дринкуотер перебрался на "Стэмфорд Бридж" из "Лестера" за 35 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна.



В прошлую субботу в матче Премьер-Лиги против "Лестера" тренер "синих" Антонио Конте так и не выпустил своего новичка на поле, а на следующий день Данни получил травму на тренировке, на восстановление которой уйдут недели.



"У него проблемы мышечного характера с икрой. Думаю, будет очень сложно увидеть его до международной паузы. Ему требуется время на восстановление".



"Жаль, потому что он едва начал работать с нами и улучшать свои физические кондиции. В следующие две, три, четыре недели — не знаю, сколько точно — нам придется справляться без него", — цитирует Конте Daily Mirror.