Моуриньо сообщил о потере Погба и выздоровлении Шоу

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил потерю полузащитника Поля Погба, а также сообщил о выздоровлении защитника Люка Шоу.

Напомним, Погба вывел с капитанской повязкой "красных дьяволов" на матч Лиги Чемпионов против "Базеля" во вторник вечером, но уже на 19-й минуте был заменен из-за полученной травмы задней поверхности бедра.



По сообщениям СМИ, Поль пропустит от одного месяца до полутора, однако Моуриньо отказался делать какие-либо прогнозы.



"Я не знаю, когда он вернется. Я лишь знаю, что это мышечная травма, и он пропускает матч в этот уикенд. Это единственный матч, о котором я думаю. Я не заглядываю дальше".



"Для меня все просто и очевидно: он не сыграет в этот уикенд. Мне известно лишь то, что у него проблемы с задней поверхностью бедра. Я не знаю сколько точно, но ряд ближайших матчей мы сыграем без Погба. У нас есть другие игроки для этого", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.



Также Жозе поделился новостями относительно выздоровления защитников Люка Шоу и Маркоса Рохо.



"Шоу больше не травмирован. Теперь все зависит от его формы и от вариантов, которые у нас есть для конкретного матча. Однако он уже не травмирован, он восстановился".



"Рохо все еще в процессе восстановления после столь тяжелой травмы. Пока все хорошо, но он не может полностью проводить обычные тренировки в общей группе — лишь частично. Поэтому Маркосу все еще требуется время. Вероятно, пара месяцев", — добавил Моуриньо.