Моуриньо сообщил о потере Погба и выздоровлении Шоу

Поль Погба Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил потерю полузащитника Поля Погба, а также сообщил о выздоровлении защитника Люка Шоу.

Напомним, Погба вывел с капитанской повязкой "красных дьяволов" на матч Лиги Чемпионов против "Базеля" во вторник вечером, но уже на 19-й минуте был заменен из-за полученной травмы задней поверхности бедра.

По сообщениям СМИ, Поль пропустит от одного месяца до полутора, однако Моуриньо отказался делать какие-либо прогнозы.

"Я не знаю, когда он вернется. Я лишь знаю, что это мышечная травма, и он пропускает матч в этот уикенд. Это единственный матч, о котором я думаю. Я не заглядываю дальше".

"Для меня все просто и очевидно: он не сыграет в этот уикенд. Мне известно лишь то, что у него проблемы с задней поверхностью бедра. Я не знаю сколько точно, но ряд ближайших матчей мы сыграем без Погба. У нас есть другие игроки для этого", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.

Также Жозе поделился новостями относительно выздоровления защитников Люка Шоу и Маркоса Рохо.

"Шоу больше не травмирован. Теперь все зависит от его формы и от вариантов, которые у нас есть для конкретного матча. Однако он уже не травмирован, он восстановился".

"Рохо все еще в процессе восстановления после столь тяжелой травмы. Пока все хорошо, но он не может полностью проводить обычные тренировки в общей группе — лишь частично. Поэтому Маркосу все еще требуется время. Вероятно, пара месяцев", — добавил Моуриньо.



Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Рохо, травмы, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 773

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  1. second005 15.09.2017 17:51 # second005
    КРохо, надо было в Арсенал перейти)) там таких каличей любят

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  2. selfish 15.09.2017 17:25 # selfish
    В Арсенал его!

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  3. largo-winch 15.09.2017 17:05 # largo-winch
    Феллейни - спаситель чертов...

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  4. dred 15.09.2017 17:05 # dred
    Надолго ли вернулся Шоу

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