Коутиньо готов к возвращению в стартовый состав "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что подумывает выпустить в стартовом составе полузащитника Филиппе Коутиньо на матч Премьер-Лиги против "Бернли".

В минувшую среду Коутиньо впервые в этом сезоне сыграл за "красных", появившись на замену по ходу второго тайма матча Лиги Чемпионов против "Севильи" (2:2).



Теперь 25-летний бразилец, сага с возможных переходом которого в "Барселону" осталась позади, готов сделать следующий шаг и отвоевать свое место в старте "Ливерпуля".



"Он должен быть готов к выходу в старте".



"Было по-настоящему приятно, как публика приняла его в среду. Думаю, никто не был уверен насчет этого на 100 процентов, но я рад, что мы, как семья "Ливерпуля", повели себя достаточно деликатно в этой ситуации".



"На последних совместных тренировках он занимался выдающимся образом, поэтому можно говорить, что он снова в строю. Последний матч не вышел для него идеальным, ведь он долго отсутствовал, но эта игра помогла ему и помогла нам".



"Определенно, мы подумаем насчет его появления с первых минут", — цитирует Клоппа Sky Sports.