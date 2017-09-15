"Лестер" оспорит отказ ФИФА регистрировать трансфер Силвы

"Лестер" все еще надеется оформить трансфер полузащитника Адриена Силвы из "Спортинга", готовя апелляцию на решение ФИФА.

Напомним, 31 августа Силва должен был заменить на "Кинг Пауэр" ушедшего в "Челси" Данни Дринкуотера. Однако подтверждающие этот международный трансфер документы были загружены спустя 14 секунд после закрытия окна.



Как сообщает Sky Sports, "лисы" отказываются признавать свое поражение и все еще надеются зарегистрировать игрока сборной Португалии. В данный момент "Лестер" готовит апелляцию на решение ФИФА.



Добавим, что в прошлый уикенд 28-летний Силва был замечен на домашнем матче "Лестера" против "Челси" в рамках Премьер-Лиги.