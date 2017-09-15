"Лестер" оспорит отказ ФИФА регистрировать трансфер Силвы

Адриен Силва "Лестер" все еще надеется оформить трансфер полузащитника Адриена Силвы из "Спортинга", готовя апелляцию на решение ФИФА.

Напомним, 31 августа Силва должен был заменить на "Кинг Пауэр" ушедшего в "Челси" Данни Дринкуотера. Однако подтверждающие этот международный трансфер документы были загружены спустя 14 секунд после закрытия окна.

Как сообщает Sky Sports, "лисы" отказываются признавать свое поражение и все еще надеются зарегистрировать игрока сборной Португалии. В данный момент "Лестер" готовит апелляцию на решение ФИФА.

Добавим, что в прошлый уикенд 28-летний Силва был замечен на домашнем матче "Лестера" против "Челси" в рамках Премьер-Лиги.



Метки Лестер, Силва, Спортинг, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 488

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wengerrrro 15.09.2017 15:59 # wengerrrro
    объясните, почему уже пол месяца прошло, они все это время ссаный документ готовят или че?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: