УЕФА предъявила обвинения "Арсеналу" и "Кельну"

Эмирейтс УЕФА инициировала дисциплинарное разбирательство в отношении "Арсенала" и "Кельна", которые допустили хаос возле "Эмирейтс" перед своим матчем в рамках Лиги Европы.

Напомним, матч на "Эмирейтс" в четверг вечером начался с часовой задержкой. Вокруг стадиона возникло столпотворение, тысячи приехавших из Германии фанатов не имели билетов и пытались прорваться на "Эмирейтс" силой.

Уже по ходу игры, проведение которой вообще находилось под вопросом, фанаты бросались файерами и различными посторонними объектами. Подобного рода беспорядки и акты вандализма не остались без внимания со стороны УЕФА.

Как сообщает BBC, "Кельну" были предъявлены обвинения по четырем пунктам, тогда как "Арсеналу" только по одному — за заблокированные ступеньки в гостевом секторе. Ожидается, что УЕФА вынесет решение о наказании 21 сентября.

"Думаю, было бы совершенно несправедливо нас наказывать, потому что, думаю, мы хорошо подготовились перед матчем, чтобы останавливать людей без билетов", — выступил в защиту своего клуба главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер.

Добавим, квота клуба Бундеслиги на матч, завершившийся волевой победой "Арсенала" со счетом 3:1, составила только 2900 билетов. Но в Лондон, по приблизительным оценкам, приехало около 20 тысяч фанатов "Кельна".



Метки Арсенал, болельщики, Кельн, Лига Европы, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2017 14:00

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  1. largo-winch 15.09.2017 14:24 # largo-winch
    наконец-то Эмирейтс увидел настоящих фанатов! УЕФА должны поблагодарить Кёльн за популяризацию футбола в заднеприводном Лондоне, а не наказывать немцев

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  2. j-silver 15.09.2017 14:24 # j-silver
    норм там два колбасных лоха что то булькают из под шконки. ez

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  3. recyjoed 15.09.2017 14:10 # recyjoed
    У меня вопрос. Что делали люди, на чьи места уселись немцы? Хотя можете не отвечать. Это же арсенал)

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  4. j-silver 15.09.2017 14:03 # j-silver
    дак уефа еще спартачам предупреждение вынесло за кинутый фаер. а колбасные лохи из руководства этого клуба-неудачника сразу стали вскукарекивать, что неплохо бы при пустых трибунах им очку провести в москве. а все почему? правильно, потому что сковсеры ссут всосать разгромно мясцу и пытаются хоть так облегчить себе выезд ах ах ах что за мерзкий клубишко фу

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  5. recyjoed 15.09.2017 14:02 # recyjoed
    Ну норм. По любасу теперь свиней не дисквалифицируют. Свиньи по сравнению с немчурой - паиньки)

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