УЕФА предъявила обвинения "Арсеналу" и "Кельну"

УЕФА инициировала дисциплинарное разбирательство в отношении "Арсенала" и "Кельна", которые допустили хаос возле "Эмирейтс" перед своим матчем в рамках Лиги Европы.

Напомним, матч на "Эмирейтс" в четверг вечером начался с часовой задержкой. Вокруг стадиона возникло столпотворение, тысячи приехавших из Германии фанатов не имели билетов и пытались прорваться на "Эмирейтс" силой.



Уже по ходу игры, проведение которой вообще находилось под вопросом, фанаты бросались файерами и различными посторонними объектами. Подобного рода беспорядки и акты вандализма не остались без внимания со стороны УЕФА.



Как сообщает BBC, "Кельну" были предъявлены обвинения по четырем пунктам, тогда как "Арсеналу" только по одному — за заблокированные ступеньки в гостевом секторе. Ожидается, что УЕФА вынесет решение о наказании 21 сентября.



"Думаю, было бы совершенно несправедливо нас наказывать, потому что, думаю, мы хорошо подготовились перед матчем, чтобы останавливать людей без билетов", — выступил в защиту своего клуба главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер.



Добавим, квота клуба Бундеслиги на матч, завершившийся волевой победой "Арсенала" со счетом 3:1, составила только 2900 билетов. Но в Лондон, по приблизительным оценкам, приехало около 20 тысяч фанатов "Кельна".