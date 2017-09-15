УЕФА предъявила обвинения "Арсеналу" и "Кельну"
УЕФА инициировала дисциплинарное разбирательство в отношении "Арсенала" и "Кельна", которые допустили хаос возле "Эмирейтс" перед своим матчем в рамках Лиги Европы.
Напомним, матч на "Эмирейтс" в четверг вечером начался с часовой задержкой. Вокруг стадиона возникло столпотворение, тысячи приехавших из Германии фанатов не имели билетов и пытались прорваться на "Эмирейтс" силой.
Уже по ходу игры, проведение которой вообще находилось под вопросом, фанаты бросались файерами и различными посторонними объектами. Подобного рода беспорядки и акты вандализма не остались без внимания со стороны УЕФА.
Как сообщает BBC, "Кельну" были предъявлены обвинения по четырем пунктам, тогда как "Арсеналу" только по одному — за заблокированные ступеньки в гостевом секторе. Ожидается, что УЕФА вынесет решение о наказании 21 сентября.
"Думаю, было бы совершенно несправедливо нас наказывать, потому что, думаю, мы хорошо подготовились перед матчем, чтобы останавливать людей без билетов", — выступил в защиту своего клуба главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер.
Добавим, квота клуба Бундеслиги на матч, завершившийся волевой победой "Арсенала" со счетом 3:1, составила только 2900 билетов. Но в Лондон, по приблизительным оценкам, приехало около 20 тысяч фанатов "Кельна".
15.09.2017 14:00
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наконец-то Эмирейтс увидел настоящих фанатов! УЕФА должны поблагодарить Кёльн за популяризацию футбола в заднеприводном Лондоне, а не наказывать немцев
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норм там два колбасных лоха что то булькают из под шконки. ez
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У меня вопрос. Что делали люди, на чьи места уселись немцы? Хотя можете не отвечать. Это же арсенал)
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дак уефа еще спартачам предупреждение вынесло за кинутый фаер. а колбасные лохи из руководства этого клуба-неудачника сразу стали вскукарекивать, что неплохо бы при пустых трибунах им очку провести в москве. а все почему? правильно, потому что сковсеры ссут всосать разгромно мясцу и пытаются хоть так облегчить себе выезд ах ах ах что за мерзкий клубишко фу
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Ну норм. По любасу теперь свиней не дисквалифицируют. Свиньи по сравнению с немчурой - паиньки)
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