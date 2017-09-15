Лаллана был фанатом "Эвертона"

Лаллана и Маккарти Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана признался, что раньше поддерживал соседей "красных" по городу из "Эвертона".

Как известно, поклонниками "Эвертона" в детстве были многие игроки, ставшие впоследствии легендами "Ливерпуля" - Джейми Каррагер, Робби Фаулер, Стив Макманаман и Майкл Оуэн.

29-летний Лаллана еще не добился такого высокого статуса среди болельщиков "красных", но в свое время тоже фанател от соседей "Ливерпуля" по городу.

"Я могу кое в чем признаться. Раньше я действительно был фанатом Эвертоном - их поддерживал мой отец. Но можете не переживать, сейчас я полностью "красный", - цитирует Лаллану Daily Mail.




Метки Лаллана, Ливерпуль, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 15.09.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 832

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. j-silver 15.09.2017 14:01 # j-silver
    да болеть за ливапул ваще зашквар. даже игрочишки этого клубишки-неудачника болеют за эвертон ах ах ах

    (ответить)

  2. hateciteh11 15.09.2017 13:56 # hateciteh11
    Правый защитник ПСЖ Тома Менье сказал, что в Манчестер есть только один настоящий футбольный клуб.

    Во время интервью французскому каналу SFR Sport в эфире состоялся следующий диалог:
    - Начнем с простого вопроса. За какую команду вы играете в ФИФА?
    - За ПСЖ, но если не за них, то за «Манчестер».
    - За какой именно?
    - За настоящий, за «Манчестер Юнайтед». Я всегда был их болельщиком.
    Ранее Менье уже признавался, что давно болеет за «красных дьяволов», в феврале в интервью бельгийскому изданию DH 25-летний защитник сказал:
    «Я всегда говорил, что однажды хотел бы оказаться в Премьер Лиге. Я очень счастлив в Париже, и если завершу свою карьеру здесь, то совсем не расстроюсь, но однажды я хотел бы перебраться в Англию. Почему нет?».

    «На другой стороне Ла-Манша есть прекрасные стадионы и отличные болельщики, и я никогда не скрывал, что являюсь большим поклонником «Манчестер Юнайтед». Для меня это эталонный клуб мирового футбола».

    (ответить)

  3. hateciteh11 15.09.2017 13:54 # hateciteh11
    Нормальная ситуация. У них их легенда, точнее вся родня Джерарда топят за Эвертон. Карагер тоже в детстве топил за ирисок. Эвертон старше лфк, здесь ничего нового.

    (ответить)

  4. ganinilyha 15.09.2017 13:44 # ganinilyha
    Да ладно тебе п*здеть. Как так можно вообще?

    (ответить)

  5. stepan-jam-boss 15.09.2017 13:30 # stepan-jam-boss
    Половина легенд ливерки фанаты эвертона. Тут ничего нового

    (ответить)

  6. largo-winch 15.09.2017 13:26 # largo-winch
    но перешёл в Ливерпуль.

    (ответить)

  7. pautinho 15.09.2017 13:06 # pautinho
    Новый Каррагер

    (ответить)

  8. electric 15.09.2017 13:02 # electric
    Многие болели этим недугом. Но как оказалось, это легко лечится. ЮНВА!

    (ответить)

  9. valar-morghulis 15.09.2017 13:02 # valar-morghulis
    кто только не ссыт на красную помойку levirpool. Даже их новая лигенда, Лаллана уже отрекается от этого позорища.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: