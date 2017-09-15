Лаллана был фанатом "Эвертона"
Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана признался, что раньше поддерживал соседей "красных" по городу из "Эвертона".
Как известно, поклонниками "Эвертона" в детстве были многие игроки, ставшие впоследствии легендами "Ливерпуля" - Джейми Каррагер, Робби Фаулер, Стив Макманаман и Майкл Оуэн.
29-летний Лаллана еще не добился такого высокого статуса среди болельщиков "красных", но в свое время тоже фанател от соседей "Ливерпуля" по городу.
"Я могу кое в чем признаться. Раньше я действительно был фанатом Эвертоном - их поддерживал мой отец. Но можете не переживать, сейчас я полностью "красный", - цитирует Лаллану Daily Mail.
15.09.2017 13:00
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Последние комментарии:
да болеть за ливапул ваще зашквар. даже игрочишки этого клубишки-неудачника болеют за эвертон ах ах ах
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Правый защитник ПСЖ Тома Менье сказал, что в Манчестер есть только один настоящий футбольный клуб.
Во время интервью французскому каналу SFR Sport в эфире состоялся следующий диалог:
- Начнем с простого вопроса. За какую команду вы играете в ФИФА?
- За ПСЖ, но если не за них, то за «Манчестер».
- За какой именно?
- За настоящий, за «Манчестер Юнайтед». Я всегда был их болельщиком.
Ранее Менье уже признавался, что давно болеет за «красных дьяволов», в феврале в интервью бельгийскому изданию DH 25-летний защитник сказал:
«Я всегда говорил, что однажды хотел бы оказаться в Премьер Лиге. Я очень счастлив в Париже, и если завершу свою карьеру здесь, то совсем не расстроюсь, но однажды я хотел бы перебраться в Англию. Почему нет?».
«На другой стороне Ла-Манша есть прекрасные стадионы и отличные болельщики, и я никогда не скрывал, что являюсь большим поклонником «Манчестер Юнайтед». Для меня это эталонный клуб мирового футбола».
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Нормальная ситуация. У них их легенда, точнее вся родня Джерарда топят за Эвертон. Карагер тоже в детстве топил за ирисок. Эвертон старше лфк, здесь ничего нового.
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Да ладно тебе п*здеть. Как так можно вообще?
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Половина легенд ливерки фанаты эвертона. Тут ничего нового
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но перешёл в Ливерпуль.
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Новый Каррагер
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Многие болели этим недугом. Но как оказалось, это легко лечится. ЮНВА!
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кто только не ссыт на красную помойку levirpool. Даже их новая лигенда, Лаллана уже отрекается от этого позорища.
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