Лаллана был фанатом "Эвертона"

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана признался, что раньше поддерживал соседей "красных" по городу из "Эвертона".

Как известно, поклонниками "Эвертона" в детстве были многие игроки, ставшие впоследствии легендами "Ливерпуля" - Джейми Каррагер, Робби Фаулер, Стив Макманаман и Майкл Оуэн.



29-летний Лаллана еще не добился такого высокого статуса среди болельщиков "красных", но в свое время тоже фанател от соседей "Ливерпуля" по городу.



"Я могу кое в чем признаться. Раньше я действительно был фанатом Эвертоном - их поддерживал мой отец. Но можете не переживать, сейчас я полностью "красный", - цитирует Лаллану Daily Mail.