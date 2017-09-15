Кин назвал Косту "недалеким"

Диего Коста Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал недалеким нападающего "Челси" Диего Косту.

По мнению Кина, "синие" даже сделали шаг вперед без Диего, который продолжает бастовать на своей родине в Бразилии и не возвращается на тренировочную базу "Челси" в Кобхэме.

"Без Косты они стали даже сильнее. У этого парня определенно проблемы, по мне он просто-напросто недалекий. "

Челси" нужно избавиться от такого игрока и сформировать команду только из тех, кто действительно хочет за нее выступать", - сообщил Кин в эфире ITV.




Метки Кин, Коста, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 15.09.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. moskofidi 15.09.2017 12:43 # moskofidi
    Недалёкий что-то говорит о недалёкости. Чистейший скум.

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  2. ganinilyha 15.09.2017 12:23 # ganinilyha
    Хоть что-то умное сказал

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  3. mancunia-planet 15.09.2017 12:01 # mancunia-planet
    у него на роже это написано, уродец аутист

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