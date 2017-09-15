Кин назвал Косту "недалеким"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал недалеким нападающего "Челси" Диего Косту.
По мнению Кина, "синие" даже сделали шаг вперед без Диего, который продолжает бастовать на своей родине в Бразилии и не возвращается на тренировочную базу "Челси" в Кобхэме.
"Без Косты они стали даже сильнее. У этого парня определенно проблемы, по мне он просто-напросто недалекий. "
Челси" нужно избавиться от такого игрока и сформировать команду только из тех, кто действительно хочет за нее выступать", - сообщил Кин в эфире ITV.
15.09.2017 12:00
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Последние комментарии:
Недалёкий что-то говорит о недалёкости. Чистейший скум.
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Хоть что-то умное сказал
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у него на роже это написано, уродец аутист
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