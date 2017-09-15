Санчес откажет "Реалу" ради "Сити"
Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес откажется от перехода в "Реал", чтобы воссоединиться с главным тренером "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой.
Как стало известно Daily Mirror, президент "Реала" Флорентино Перес уже внес Санчеса в список потенциальных новичков клуба следующим летом. Алексис занимает в нем одно из первых мест.
Тем не менее, чилиец не горит желанием возвращаться в Ла Лигу, где не лучшим образом выступал за "Барселону". 28-летний нападающий хочет непременно продолжить карьеру в "Сити".
По информации издания, Алексис надеется осуществить переезд на "Этихад" уже предстоящей зимой, однако высока вероятность, что это произойдет только летом. В таком случае "Сити" сможет заполучить Санчеса в статусе свободного агента - то есть, совершенно бесплатно.
15.09.2017 11:00
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