Ван Дейк может лишиться капитанской повязки
Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино предупредил, что может лишить защитника Виргила Ван Дейка капитанской повязки.
После продажи Жозе Фонте в "Вест Хэм" именно голландец унаследовал капитанскую повязку от бывшего партнера по центру обороны. Этим летом Виргил испортил себе репутацию, отказавшись играть за "Саутгемптон" ради перехода в "Ливерпуль".
На прошлой неделе Пеллегрино вернул 26-летнего защитника к тренировкам, а в ближайшие выходные готов даже выпустить его на поле в поединке с "Кристал Пэлас". Что касается капитанской повязки, то для начала Ван Дейк должен вернуть доверие товарищей по команде.
"На мой взгляд, капитана должны выбирать игроки. Виргил был одним из лидеров команды в прошлом сезоне, но капитаном, как правило, не выбирают игрока, который не выходит на поле. Он должен заслужить это звание", - сообщил Пеллегрино Daily Mirror.
15.09.2017 10:00
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