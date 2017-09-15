Бернарду Силва. Мал золотник да дорог

Бернарду Силва стал первым новичком "Манчестер Сити" этим летом, так как его подписали еще до открытия трансферного окна, но миниатюрному португальцу необходимо время, чтобы адаптироваться к силовому футболу в Премьер-Лиге. О том, что может дать "горожанам" атакующий полузащитник "Монако", в материале FAPL.ru.

Бернарду Силве уже столкнулся с проблемой адаптации в Премьер-Лиге, но пройдет совсем немного времени, и поклонники "Манчестер Сити" увидят португальца в его лучших проявлениях. Миниатюрный плеймейкер просто обязан стать важным игроком для команды Гвардиолы — раньше или позже.



Прибытие Бернарду Силвы в Манчестер не вызвало много шума, но он, возможно, самый интересный игрок из всех летних новобранцев "горожан". Полузащитник ценой в 43 миллиона долларов обеспечивал постоянный поток голов в "Монако" за три года пребывания там, и "горожане" могли ощутить на себе качество его игры в Лиге Чемпионов весной.



Пеп Гвардиола так отчаянно пытался заполучить Силву, что сделка была согласована еще до того как открылось трансферное окно, но пока что португалец интегрируется в состав команды постепенно. Против "Брайтона" и "Эвертона" он оказался на скамейке, в матче с "Борнмутом" вышел в основе, но покинул поле на 66-й минуте и только против "Фейеноорда" в Лиге Чемпионов отыграл все 90 минут, но голевыми передачами не отметился.



Адаптация к английской Премьер-Лиге может быть жесткой для игрока ростом в 173 см и весом 64 кг. "Это совсем другая лига, отличная от французской, от того к чему я привык", — говорит Бернарду. "Это правда, что здесь очень много единоборств и физики. По-моему, иногда слишком много, но мне нужно к этому привыкнуть".



"Борнмут" не будет последней командой, которая попытается запугать португальского полузащитника жестким обращением и болезненным для него отбором мяча, но Гвардиола уверен в том, что Силва — боец, который справится с этой проблемой. Оглядываясь на становление Бернарду Силвы как футболиста, легко понять, почему Пеп так уверен в том, что он сможет приспособиться к любым условиям.



Силва был одним из самых одаренных игроков "Бенфики" в своей возрастной группе, но если его технические навыки были непревзойденными, миниатюрные габариты всегда становились источником сомнений. "Я играл там, когда он был молодым игроком", — вспоминает бывший форвард сборной Португалии Нуну Гомеш, который теперь работает тренером академии "Бенфики".



"Бернарду — воспитанник нашей академии, один из самых талантливых игроков из тех, что мы когда то производили, но во время его юношеской карьеры были моменты, когда он изо всех сил пытался попасть в основной состав, но тренеры постоянно сомневались в способности Силвы заиграть во взрослом футболе из-за его роста. Мы могли видеть, что у мальчика огромный талант, но он не был таким же сильным физически, как другие парни — даже на своем уровне".



Силве пришлось сражаться за свое место на поле с самого раннего возраста, проявлять храбрость и решительность, использовать скорость и дриблинг для того, чтобы избегать стыков и единоборств. К 19 годам он доказал всем скептикам, что способен состояться во взрослом футболе, когда был признан Игроком Года в дубле "Бенфики". Казалось, что он готов сделать шаг в сторону первой команды.



Увы для "Бенфики", камнем преткновения стал Жорже Жезус — опытный менеджер чувствовал, что у него достаточно атакующих полузащитников и сказал Силве, что может использовать его разве что как левого защитника. Это оказалось дорогостоящей ошибкой "Бенфики". Силва принял решение уйти на правах аренды в "Монако" после всего лишь нескольких матчей в родном клубе на взрослом уровне.



Во Франции Силве пришлось проявлять себя снова и снова — парень лишь изредка выходил на поле в чемпионате, не говоря уже о Лиге Чемпионов, но к декабрю он потихоньку смог впечатлить Леонардо Жардима и пробился в основу. Он завершил свою первую полноценную кампанию с девятью голами и тремя результативными передачами в 32 матчах Лиги 1. "Монако" с радостью заплатил 12 миллионов фунтов "Бенфике", чтобы подписать полноценный контракт с Бернарду.



Второй год Силвы был более сложным из-за проблем с травмами и пропущенной предсезонки, но решимость португальца проявить себя в "Монако" от этого не изменилась. Сезон 2016/17 стал отличным для "Монако" и для самого Силвы — звездой монегасков был Килиан Мбаппе, но именно Бернарду делал его таковым, создавая массу голевых моментов, раздавая голевые передачи и совершая больше обводок, чем любой партнер по команде.



Силва лучше всего известен своими атакующими талантами, но на протяжении всей карьеры он упорно работал над собой, потому Гвардиола называет его "личностью" уже сейчас. На поле Силва неустанно прессингует и устраивает погоню за мячом — он может быть маленьким, но в прошлом сезоне выиграл 189 единоборств — больше чем любой полузащитник "Сити", кроме опорника Фернандиньо.



"Даже когда он не забивает и не отдает голевой передачи, он важен", — сказал в прошлом сезоне его одноклубник Фабиньо. "Он много работает на отбор мяча и ставит в тупик защитников противника".



Жардим: "Я счастлив, что за эти три года я смог поспособствовать его прогрессу — он стал сильнее за этот период".



Сочетание стиля и стали делает Бернарду Силву особенным игроком.



"Для такого технически одаренного игрока очень необычно быть столь безостановочным трудягой на футбольном поле", — рассказывает эксперт Sky Sports Том Кундерт. "Он не что иное, как роскошный игрок, от которого можно ожидать не только блестящей игры в атаке, но и работы на команду".



Бернарду смог превратить свои физические ограничения в силу — может быть, ему недостает роста и веса, но он компенсирует это решимостью и скоростью работы с мячом.



Кундерт: "Несмотря на свои габариты, Силва не уклоняется от физического контакта. Это, безусловно, отличное пополнение звездного легиона Премьер-Лиги — он идеально подходит для современного футбола с высоким темпом игры".



Силва не получил шанса проявить себя против "Ливерпуля", но там команда справилась и без него — не исключено, что он появится на поле в матче с "Уотфордом" и потихоньку начнет завоевывать игровое время в "Сити", становясь все более важным исполнителем.



Нуну Гомеш: "Бернарду доказывает, что размер не имеет значения — скоро вы увидите, насколько он талантлив!"



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru