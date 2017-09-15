Лэмпард назвал Моуриньо главным козырем МЮ в Лиге Чемпионов

Жозе Моуриньо Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что тренер Жозе Моуриньо является главным козырем "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов.

"Красные дьяволы" являются пятым клубом, с которым Моуриньо участвует в Лиге Чемпионов за свою карьеру. В первом матче группового этапа "Юнайтед" уверенно разобрался с "Базелем" (3:0).

У Лэмпарда нет никаких сомнений, что его бывший тренер по "Челси" выведет "дьяволов" в плей-офф турнира. Фрэнк считает, что европейский опыт Жозе будет бесценен для "Юнайтед".

"Они уверенно выйдут из своей группы. Убежден, учитывая их состав сейчас и фигуру их тренера в лице Жозе Моуриньо, они доберутся до четвертьфинала, и это самый минимум".

"Моуриньо — их главный козырь. Вы убедились в этом в Лиге Европы в прошлом сезоне. Они посредственно выступали в Премьер-Лиге, но когда дело дошло до ключевых матчей на вылет, Моуриньо обеспечил результат".

"Люди говорят, что результата добиваются игроки на футбольном поле, но только посмотрите, какую команду Моуриньо выставил на финал против "Аякса" — он избрал очень прагматичный подход, свел на нет угрозы соперника и использовал сильные стороны своей команды. Моуриньо всегда находит способ выигрывать матчи", — пишет Лэмпард в своей колонке в Evening Standard.



Метки Лига Чемпионов, Лэмпард, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1054

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Последние комментарии:




  1. j-silver 15.09.2017 08:55 # j-silver
    Моуриньо тiльки автобусом может ЛЧ выигрывать, но и то не всегда получается.

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  2. halamadrid94 15.09.2017 08:45 # halamadrid94
    Вообще неплохо было бы в полуфинале увидеть наряду с нашими Баварию и 2 английские команды. Было бы интересно.

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  3. kontorres 15.09.2017 08:21 # kontorres
    Сердце Челси! Диспетчер Челси! Фрэнк Лэмпард!
    легенда №8!

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  4. sparky 15.09.2017 08:11 # sparky
    Единственный адекватный представитель из Челси. Прав 100%.

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  5. jerry-maguire 15.09.2017 08:08 # jerry-maguire
    Великий Жозе! Веди нас к победам, только вперед, ни шагу назад!
    Моуриньо > Клопп+Лысый физрук+Почеттино+Контекс
    Моуриньо = победа, результат, трофеи.

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