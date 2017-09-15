Лэмпард назвал Моуриньо главным козырем МЮ в Лиге Чемпионов

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что тренер Жозе Моуриньо является главным козырем "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов.

"Красные дьяволы" являются пятым клубом, с которым Моуриньо участвует в Лиге Чемпионов за свою карьеру. В первом матче группового этапа "Юнайтед" уверенно разобрался с "Базелем" (3:0).



У Лэмпарда нет никаких сомнений, что его бывший тренер по "Челси" выведет "дьяволов" в плей-офф турнира. Фрэнк считает, что европейский опыт Жозе будет бесценен для "Юнайтед".



"Они уверенно выйдут из своей группы. Убежден, учитывая их состав сейчас и фигуру их тренера в лице Жозе Моуриньо, они доберутся до четвертьфинала, и это самый минимум".



"Моуриньо — их главный козырь. Вы убедились в этом в Лиге Европы в прошлом сезоне. Они посредственно выступали в Премьер-Лиге, но когда дело дошло до ключевых матчей на вылет, Моуриньо обеспечил результат".



"Люди говорят, что результата добиваются игроки на футбольном поле, но только посмотрите, какую команду Моуриньо выставил на финал против "Аякса" — он избрал очень прагматичный подход, свел на нет угрозы соперника и использовал сильные стороны своей команды. Моуриньо всегда находит способ выигрывать матчи", — пишет Лэмпард в своей колонке в Evening Standard.