Алли и Уолкер написали письмо в ФИФА

Игроки сборной Англии Деле Алли и Кайл Уолкер написали совместное письмо в ФИФА с просьбой не наказывать полузащитника "Тоттенхэма" за неприличный жест.

Напомним, в матче англичан против сборной Словакии в рамках отбора к ЧМ-2018 в начале сентября Алли, не услышав свистка после фола Мартина Шкртела, показал средний палец — как показалось, в сторону рефери.



Однако через социальные сети Деле быстро извинился и заверил, что его жест был обращен к другу и бывшему одноклубнику Уолкеру. Несмотря на это, на прошлой неделе ФИФА инициировала расследование в отношении 21-летнего полузащитника.



Таким образом, над Алли нависла угроза схлопотать дисквалификацию не только на остаток отборочного цикла, но и на начало финальной стадии мирового первенства в России следующим летом, чего Гарету Саутгейту и FA совершенно не хотелось бы.



Как сообщает Sky Sports, Ассоциация специально отправила своим коллегам из ФИФА ранее неопубликованную видеозапись, которая подтверждает, что жест Алли был обращен к Уолкеру, а не рефери. В дополнение к этому сам Деле вместе с Кайлом написал объяснительную.



FA также попросила ФИФА ускорить рассмотрение этого дела и вынести решение до следующего матча сборной Англии — против Словении 5 октября.