"Арсенал" одержал волевую победу над "Кельном"

В первом матче группового этапа Лиги Европы "Арсенал" одержал волевую победу над худшей командой Бундеслиги "Кельном" — 3:1.

Как и ожидалось, тренер "канониров" Арсен Венгер предоставил отдых большинству основных игроков, обеспечив шанс проявить себя Давиду Оспине, Эйнсли Мэйтланд-Найлсу, Алексу Ивоби и Оливье Жиру. Джек Уилшир начал матч в запасе.



Из-за столпотворения болельщиков вблизи "Эмирейтс" начало матча было отложено на целый час. Полиции удалось усмирить буйных гостей из Германии и рассадить зрителей по местам.



Первый же в матче удар в створ оказался результативным. Оспина сыграл за пределами своей штрафной площади, но не успел вовремя вернуться в ворота, и Джон Кордоба технично перебросил мяч через своего соотечественника — 0:1.



В дальнейшем хозяева "Эмирейтс" много контролировали мяч, но реальной угрозы воротам "Кельна" не создавали, если не считать несколько неточных ударов.



На второй тайм Венгер выпустил Сеада Колашинаца, и тот немедленно оправдал свое появление на поле. Босниец нанес мощнейший удар в касание по отскочившему к нему мячу внутри штрафной площади — 1:1.



При равном счете "Арсенал" чувствовал себя гораздо уверенне, хотя нельзя было сказать, что атаки "канониров" приобрели угрожающий размах.



Тем не менее, хозяева играли первым номером, и на 67-й минуте счет стал в их пользу. Алексис Санчес вошел в штрафную с левого фланга, затем вышел за ее пределы и нанес крученый удар в притирку с дальней штангой — 2:1. Гол на индивидуальном мастерстве чилийца!



"Кельн" окончательно пал духом, а "Арсенал" устремился за третьим голом. На 81-й минуте голкипер гостей Тимо Хорн остановил удар Тео Уолкотта, но перед добиванием Эктора Беллерина оказался бессилен — 3:1.



С грехом пополам, но разбавленный резервистами состав "Арсенала" все же одолел худшую команду Бундеслиги, до сих пор не набравшую ни одного очка в своем первенстве, и захватил лидерство в Группе H.



"Арсенал" (Англия) — "Кельн" (Германия) — 3:1 (0:1)



Голы: Колашинац 49, Санчес 67, Беллерин 81 — Кордоба 9.



"Арсенал": Оспина, Холдинг (Колашинац 45), Мертезакер, Монреаль, Беллерин, Ивоби (Уилшир 68), Эльнени, Мэйтланд-Найлс, Уолкотт (Нельсон 82), Санчес, Жиру.