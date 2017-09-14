"Эвертон" крупно уступил "Аталанте"

"Эвертон" стартовал на групповом этапе Лиги Европы с крупного поражения в гостях у "Аталанты" — 3:0.

По сравнению с домашним поражением 0:3 от "Тоттенхэма" тренер "ирисок" Рональд Куман поменял половину полевых игроков, а также голкипера. Уэйн Руни сохранил место в старте.



Присмотревшись к сопернику в первые полчаса и увидев, что "Эвертон" в этот вечер не способен создать больших проблем, "Аталанта" перешла в наступление и к перерыву сделала счет разгромным.



Сперва Андреа Масьелло добил мяч в ворота с близкого расстояния после подачи углового и удачного отскока от Фила Ягиелки — 1:0. Затем Алехандро Гомес закрутил мяч под перекладину с дистанции — 2:0. А на 44-й минуте Брайан Кристанте прорвался в штрафную "ирисок" прямо по центру и легко переиграл Маартена Стекеленбурга — 3:0.



Во втором тайме "Эвертон" немного добавил, но счет изменить уже не смог. "Аталанта" смотрелась гораздо убедительнее.



Проблемы, которые наметились у "Эвертона" в последних матчах Премьер-Лиги, проявились и на европейской арене. Команда Рональда Кумана очевидным образом переживает кризис и нуждается во встряске. Выезд к "Манчестер Юнайтед" в воскресенье представляется отличной возможностью для этого.



"Аталанта" (Италия) — "Эвертон" (Англия) — 3:0 (3:0)



Голы: Масьелло 27, Гомес 41, Кристанте 44.



"Эвертон": Стекеленбург, Холгейт, Ягиелка, Кин, Бэйнс, Бешич, Шнайдерлен (Рамирес 66), Руни (Классен 66), Влашич, Сигурдссон, Калверт-Левин (Миральяс 76).