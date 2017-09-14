"Эвертон" крупно уступил "Аталанте"

Гульфи Сигурдссон "Эвертон" стартовал на групповом этапе Лиги Европы с крупного поражения в гостях у "Аталанты" — 3:0.

По сравнению с домашним поражением 0:3 от "Тоттенхэма" тренер "ирисок" Рональд Куман поменял половину полевых игроков, а также голкипера. Уэйн Руни сохранил место в старте.

Присмотревшись к сопернику в первые полчаса и увидев, что "Эвертон" в этот вечер не способен создать больших проблем, "Аталанта" перешла в наступление и к перерыву сделала счет разгромным.

Сперва Андреа Масьелло добил мяч в ворота с близкого расстояния после подачи углового и удачного отскока от Фила Ягиелки — 1:0. Затем Алехандро Гомес закрутил мяч под перекладину с дистанции — 2:0. А на 44-й минуте Брайан Кристанте прорвался в штрафную "ирисок" прямо по центру и легко переиграл Маартена Стекеленбурга — 3:0.

Во втором тайме "Эвертон" немного добавил, но счет изменить уже не смог. "Аталанта" смотрелась гораздо убедительнее.

Проблемы, которые наметились у "Эвертона" в последних матчах Премьер-Лиги, проявились и на европейской арене. Команда Рональда Кумана очевидным образом переживает кризис и нуждается во встряске. Выезд к "Манчестер Юнайтед" в воскресенье представляется отличной возможностью для этого.

"Аталанта" (Италия) — "Эвертон" (Англия) — 3:0 (3:0)

Голы: Масьелло 27, Гомес 41, Кристанте 44.

"Эвертон": Стекеленбург, Холгейт, Ягиелка, Кин, Бэйнс, Бешич, Шнайдерлен (Рамирес 66), Руни (Классен 66), Влашич, Сигурдссон, Калверт-Левин (Миральяс 76).



Метки Аталанта, Лига Европы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2017 21:50

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  1. egor-kreed 14.09.2017 22:06 # egor-kreed
    В ливерпооле вообще футбол играть умеют?

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  2. shmit 14.09.2017 21:59 # shmit
    Да бросьте, это разве крупно? Крупно это когда 5-0 сосешь

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  3. reams 14.09.2017 21:59 # reams
    ливерпульские неудачники, что одни, что вторые

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  4. budun 14.09.2017 21:57 # budun
    ну и бичи

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  5. megan063 14.09.2017 21:56 # megan063
    ливапуль это приговор

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