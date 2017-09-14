Ван Дейк готов вернуться к выступлениям за "Саутгемптон"

Виргил Ван Дейк В субботу против "Кристал Пэлас" защитник Виргил Ван Дейк может сыграть свой первый официальный матч с января.

Напомним, Ван Дейк находится вне игры с начала календарного года, когда он получил травму лодыжки. Виргил достаточно давно выздоровел, но его подготовка к новому сезону оказалась смазана из-за попыток покинуть "Сент Мэри".

Еще в июле 26-летний голландец, отчаянно рвавшийся в "Ливерпуль", был отстранен от тренировок с первой командой. Обратно в коллектив Ван Дейк был принят лишь после закрытия трансферного окна.

Сейчас, когда сага с возможным трансфером окончена, Ван Дейк готовится вернуться к выступлениям за "святых". В понедельник Виргил сыграл за резерв, а теперь надеется помочь первой команде.

"Виргил хорошо тренируется. На днях он сыграл 90 минут в матче за резерв. Завтра мы решим, примет ли он участие в матче против "Пэлас".

"Надеюсь, он будет становиться лучше с каждой неделей. Я доволен этим, потому что, думаю, теперь каждый готов быть частью команды", — цитирует главного тренера "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино Sky Sports.



Метки Ван Дейк, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2017 21:00

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  1. gerrard08 14.09.2017 22:00 # gerrard08
    Питары а не святые. Теперь из-за них с ловреном мучиться

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  2. danny949494 14.09.2017 21:53 # danny949494
    Если будет прогрессировать и в этом сезоне, надо брать вместо Кэхилла.

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  3. moskofidi 14.09.2017 21:53 # moskofidi
    Зимой в ЛФЦ.

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  4. hammersmith 14.09.2017 21:09 # hammersmith
    вчера против Севильи норм отыграл

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