Ван Дейк готов вернуться к выступлениям за "Саутгемптон"
В субботу против "Кристал Пэлас" защитник Виргил Ван Дейк может сыграть свой первый официальный матч с января.
Напомним, Ван Дейк находится вне игры с начала календарного года, когда он получил травму лодыжки. Виргил достаточно давно выздоровел, но его подготовка к новому сезону оказалась смазана из-за попыток покинуть "Сент Мэри".
Еще в июле 26-летний голландец, отчаянно рвавшийся в "Ливерпуль", был отстранен от тренировок с первой командой. Обратно в коллектив Ван Дейк был принят лишь после закрытия трансферного окна.
Сейчас, когда сага с возможным трансфером окончена, Ван Дейк готовится вернуться к выступлениям за "святых". В понедельник Виргил сыграл за резерв, а теперь надеется помочь первой команде.
"Виргил хорошо тренируется. На днях он сыграл 90 минут в матче за резерв. Завтра мы решим, примет ли он участие в матче против "Пэлас".
"Надеюсь, он будет становиться лучше с каждой неделей. Я доволен этим, потому что, думаю, теперь каждый готов быть частью команды", — цитирует главного тренера "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино Sky Sports.
14.09.2017 21:00
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Питары а не святые. Теперь из-за них с ловреном мучиться
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Если будет прогрессировать и в этом сезоне, надо брать вместо Кэхилла.
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вчера против Севильи норм отыграл
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