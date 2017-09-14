Почеттино отговорил Льоренте переходить в "Челси"

Нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте рассказал, что тренер Маурисио Почеттино сыграл ключевую роль в его решении отказать "Челси" и присоединиться к "шпорами".

Как известно, наставник "Челси" Антонио Конте охотился за своим бывшим подопечным по "Ювентусу" с января. Однако зимой Льоренте сохранил верность "Суонси", а летом ушел с "Либерти" только в заключительный день окна.



Причем отправился Фернандо отнюдь не на "Стэмфорд Бридж", а к соседям из "Тоттенхэма", что стало большим сюрпризом. По словам 32-летнего испанца, его выбор предопределил телефонный разговор с Почеттино.



"Правда состоит в том, что "Челси" долгое время охотился за мной, но вы же знаете, как это бывает в конце. В последнюю минуту Почеттино позвонил мне и убедил перейти в "Тоттенхэм".



"Проект "Тоттенхэма" произвел на меня впечатление. В последние несколько лет они выступают очень хорошо, и думаю, я очень хорошо подхожу этому проекту. Думаю, я могу им сильно помочь".



"Я очень счастлив, потому что в конце концов все сложилось идеально. "Тоттенхэм" удивительный клуб с великолепным проектом, и мне кажется, я очень хорошо им подхожу. Я хочу сделать свой вклад в их успех и надеюсь забить много голов, чтобы помочь клубу добиться своих целей".



"Несомненно, Почеттино был очень важным фактором для меня. Я знаю его со времен, когда выступал в Испании. Это славная история, ведь я дебютировал за "Атлетик" как раз в матче против его "Эспаньола". Его карьера находилась в закате, моя только начиналась".



"Позже он был тренером "Эспаньола", а я игроком "Атлетика", и мы неоднократно противостояли друг другу. Теперь я к его услугам в "Тоттенхэме", и я по-настоящему хочу дать ему свой максимум", — цитирует Льоренте Sky Sports.