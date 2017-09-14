Клопп уверен, что Ван Дейк не решит проблемы "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что одному игроку не решить всех проблем мерсисайдцев в защите.

Прошлым летом "красные" долгое время вели переговоры о покупке защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка, но усилить центр обороны так и не смогли.



На старте сезона проблема проявилась снова. Только за последние несколько дней "Ливерпуль" пропустил семь голов в двух матчах: пять - от "Манчестер Сити" и еще два - от "Севильи" накануне вечером.



Тем не менее, Клопп уверен, что даже покупка такого надежного защитника, как Ван Дейк, не решит всех проблем "Ливерпуля" у своих ворот.



"Многие из вас связывают наши проблемы в защите с тем, что мы никого не купили. Но если бы один игрок смог их решить, я бы немедленно потратил все наши деньги. Поверьте, дело не в этом".



"В первую очередь игрокам нельзя терять концентрацию. "Севилья" забила после двух своих моментов, но за всю оставшуюся игру они ничего не создали. Нам нужно научиться не пропускать легкие голы", - сообщил Клопп The Telegraph.