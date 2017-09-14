Клопп уверен, что Ван Дейк не решит проблемы "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что одному игроку не решить всех проблем мерсисайдцев в защите.
Прошлым летом "красные" долгое время вели переговоры о покупке защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка, но усилить центр обороны так и не смогли.
На старте сезона проблема проявилась снова. Только за последние несколько дней "Ливерпуль" пропустил семь голов в двух матчах: пять - от "Манчестер Сити" и еще два - от "Севильи" накануне вечером.
Тем не менее, Клопп уверен, что даже покупка такого надежного защитника, как Ван Дейк, не решит всех проблем "Ливерпуля" у своих ворот.
"Многие из вас связывают наши проблемы в защите с тем, что мы никого не купили. Но если бы один игрок смог их решить, я бы немедленно потратил все наши деньги. Поверьте, дело не в этом".
"В первую очередь игрокам нельзя терять концентрацию. "Севилья" забила после двух своих моментов, но за всю оставшуюся игру они ничего не создали. Нам нужно научиться не пропускать легкие голы", - сообщил Клопп The Telegraph.
14.09.2017 19:00
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Последние комментарии:
Ну что, начались укоры в сторону игроков?
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1 не решит, а ты решил вообще никого не покупать, минимум нужны были ЦЗ и вратарь нормальный
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Тут только нормальный тренер поможет. Этот учитель физкультуры сам оборону ставить не умеет, еще и мозгов не хватает пригласить нормального помощника, который поможет с этим делом. Таскает за собой всякий мусор на зарплату, аки Азар своих братьев, Боруссия при этой шайке шарлатанов тоже пропускала на уровне худших команд мира.
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клаван
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само собой долбаёб
надо давно было распродать этих ебаных клоунов
и купить норм
а так хз или фсг мутят или клоп такой ебанат 2 сезон начинать без защитников в клоунами и матипами и продать сако - зашквар
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Никто не решит проблемы Ливерпуля, ибо это самая настоящая помойка.
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