Клопп уверен, что Ван Дейк не решит проблемы "Ливерпуля"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что одному игроку не решить всех проблем мерсисайдцев в защите.

Прошлым летом "красные" долгое время вели переговоры о покупке защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка, но усилить центр обороны так и не смогли.

На старте сезона проблема проявилась снова. Только за последние несколько дней "Ливерпуль" пропустил семь голов в двух матчах: пять - от "Манчестер Сити" и еще два - от "Севильи" накануне вечером.

Тем не менее, Клопп уверен, что даже покупка такого надежного защитника, как Ван Дейк, не решит всех проблем "Ливерпуля" у своих ворот.

"Многие из вас связывают наши проблемы в защите с тем, что мы никого не купили. Но если бы один игрок смог их решить, я бы немедленно потратил все наши деньги. Поверьте, дело не в этом".

"В первую очередь игрокам нельзя терять концентрацию. "Севилья" забила после двух своих моментов, но за всю оставшуюся игру они ничего не создали. Нам нужно научиться не пропускать легкие голы", - сообщил Клопп The Telegraph.




Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 14.09.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 14.09.2017 19:43 # sausage
    Ну что, начались укоры в сторону игроков?

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  2. mr-s1n1st3r 14.09.2017 19:29 # mr-s1n1st3r
    1 не решит, а ты решил вообще никого не покупать, минимум нужны были ЦЗ и вратарь нормальный

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  3. psycho1 14.09.2017 19:25 # psycho1
    Тут только нормальный тренер поможет. Этот учитель физкультуры сам оборону ставить не умеет, еще и мозгов не хватает пригласить нормального помощника, который поможет с этим делом. Таскает за собой всякий мусор на зарплату, аки Азар своих братьев, Боруссия при этой шайке шарлатанов тоже пропускала на уровне худших команд мира.

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  4. hammersmith 14.09.2017 19:23 # hammersmith
    клаван

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  5. blackdreamer 14.09.2017 19:02 # blackdreamer
    само собой долбаёб
    надо давно было распродать этих ебаных клоунов
    и купить норм
    а так хз или фсг мутят или клоп такой ебанат 2 сезон начинать без защитников в клоунами и матипами и продать сако - зашквар

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  6. second005 14.09.2017 19:01 # second005
    Никто не решит проблемы Ливерпуля, ибо это самая настоящая помойка.

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